"Кто не дал приказ?" Волонтер назвал причину кровавых потерь "Азова" на Светлодарской дуге

Потери полка "Азов" на Светлодарской дуге на Донбассе 7 июня произошли из-за отсутствия разрешения на вмешательство в ситуацию так называемой третьей силы.

Об этом на своей странице в Facebook заявил волонтер Юрий Мысягин. Он отметил, что роковую роль в гибели украинских военных сыграло также то, что у полка не было оружия необходимого калибра, чтобы уничтожить врага.

Как пояснил он, накануне трагедии на Светлодарской дуге на расстоянии 10 км было зафиксировано движение и развертывание российско-террористических войск. Обычно подразделения украинских защитников в подобных ситуациях работают на упреждение.

"Если они зафиксируют у противника миномет – достаются минометы. Фиксируются у противника пушки – расчехляются наши пушки. Те калибры, которые есть в подразделения, позволяют им "на местном уровне" решать проблемы: работать в ответ или на упреждение", – рассказал волонтер.

"Здесь случилась совсем другая ситуация. То расстояние, на котором зафиксировали противника бойцы "Азова" не позволило им своим штатным оружием на месте дислокации решить боевую задачу", – добавил Мысягин.

По словам волонтера, после окончания активной фазы войны на Донбассе случалось лишь несколько подобных ситуаций. Как и в предыдущих, "Азов" обратился к управлению оперативно-тактической группировки ("Север"). Те в свою очередь вышли на штаб ООС.

"Должны были дать добро "третьей силе", у которой есть больше калибры, чтобы на упреждение уничтожить врага… Такая команда не поступила", – возмутился волонтер, уточнив, что не знает, кто именно не отдал приказ.

Напомним, во время прицельного артиллерийского огня 7 июня погибли два бойца спецподразделения "Азов": Дмитрий Пругло ("Круглый") и Максим Олексюк ("Максон"). Четверо, по данным ООС, получили ранения, еще четверо – травмированы.

Максим Олексюк и Дмитрий Пругло Сайт "Азова"

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о о трагической и преждевременной смерти Игоря Прозапаса (друга "Кихота") – бывшего замкомандира полка "Азов" по применению артиллерии. Он умер от болезни сердца.

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