Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Россия не готова к войне с Украиной за территорию всего Донбасса. По его словам, это выльется в слишком большие жертвы для оккупантов и в вечное вооруженной противостояние.

"Есть политические ограничения. Они состоят в том, что мы никогда не говорили о том, что Донбасс не является частью Украины, мы признаем, что он часть Украины. Во-вторых, вы должны понимать, что такое изъятие Донбасса и присоединение его к России. Это постоянное состояние войны с Украиной, мы должны это понимать", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Алексей Пушков "Sputnik Молдова"

"Кто будет воевать, кто будет гибнуть, готовы ли мы к бесконечной войне, готовы ли мы к гибели наших солдат на этом фронте? Как это скажется на экономическом положении, насколько это нас подорвет с точки зрения нашего внутреннего развития? Это все очень серьезные вопросы. Поэтому мы ищем такую формулу, которая позволит Донбассу вновь обрести мир, но которая не приведет к состоянию постоянной войны между нами и Украиной. Мы в таком развитии событий тоже не заинтересованы", — добавил Пушков.

Вместе с тем, российский сенатор подчеркнул, что считает вхождение Донбасса в состав украины исторической ошибкой Владимира Ленина. По его словам, большевики якобы посчитали, что, если они насытят Украину русскоязычными областями, то это будет принцип Римской империи — разделяй и властвуй. То есть, будет ослаблен украинский национализм и будет усилено русское присутствие.

"Но они не предвидели распада СССР, и когда он распался, поставить под такой прямой вопрос международно признанную и нами, кстати, границу Украины — это было уже гораздо сложнее", — выразил недовольство Пушков.

Алексей Пушков Скриншот видео

Крым же, считает одиозный политик страны-агрессора, якобы изначально не был украинской территорией, поэтому его аннексия удалась России весьма легко.

"Крым в силу исторического казуса вошел в состав Украины, и он был передан в 54-м году. В 91-м году Крым хотел остаться в составе России, были соответствующие опросы и референдум проведен в 95-м. Крым и в Киеве всегда рассматривали как отрезанный ломоть. Что это полуостров, который стремится к России. И в мире считают, что Крым — это Россия", — завершил наглым фейком свою речь Пушков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский писатель Захар Прилепин, который воевал за террористов "ДНР", заявил, что после президентских выборов в Украине Россия якобы может вернуть ей Донбасс. По его словам, это произойдет, если Кремль устроит новая власть в соседней стране.

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