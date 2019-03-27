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"Кто будет гибнуть?" Пушков признал, что Россия не потянет войну с Украиной за Донбасс

3.2тЧитать материал на украинском

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Россия не готова к войне с Украиной за территорию всего Донбасса. По его словам, это выльется в слишком большие жертвы для оккупантов и в вечное вооруженной противостояние.

"Есть политические ограничения. Они состоят в том, что мы никогда не говорили о том, что Донбасс не является частью Украины, мы признаем, что он часть Украины. Во-вторых, вы должны понимать, что такое изъятие Донбасса и присоединение его к России. Это постоянное состояние войны с Украиной, мы должны это понимать", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Алексей Пушков

Алексей Пушков

"Sputnik Молдова"

"Кто будет воевать, кто будет гибнуть, готовы ли мы к бесконечной войне, готовы ли мы к гибели наших солдат на этом фронте? Как это скажется на экономическом положении, насколько это нас подорвет с точки зрения нашего внутреннего развития? Это все очень серьезные вопросы. Поэтому мы ищем такую формулу, которая позволит Донбассу вновь обрести мир, но которая не приведет к состоянию постоянной войны между нами и Украиной. Мы в таком развитии событий тоже не заинтересованы", — добавил Пушков.

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Вместе с тем, российский сенатор подчеркнул, что считает вхождение Донбасса в состав украины исторической ошибкой Владимира Ленина. По его словам, большевики якобы посчитали, что, если они насытят Украину русскоязычными областями, то это будет принцип Римской империи — разделяй и властвуй. То есть, будет ослаблен украинский национализм и будет усилено русское присутствие.

"Но они не предвидели распада СССР, и когда он распался, поставить под такой прямой вопрос международно признанную и нами, кстати, границу Украины — это было уже гораздо сложнее", — выразил недовольство Пушков.

Алексей Пушков

Алексей Пушков

Скриншот видео

Крым же, считает одиозный политик страны-агрессора, якобы изначально не был украинской территорией, поэтому его аннексия удалась России весьма легко.

"Крым в силу исторического казуса вошел в состав Украины, и он был передан в 54-м году. В 91-м году Крым хотел остаться в составе России, были соответствующие опросы и референдум проведен в 95-м. Крым и в Киеве всегда рассматривали как отрезанный ломоть. Что это полуостров, который стремится к России. И в мире считают, что Крым — это Россия", — завершил наглым фейком свою речь Пушков.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский писатель Захар Прилепин, который воевал за террористов "ДНР", заявил, что после президентских выборов в Украине Россия якобы может вернуть ей Донбасс. По его словам, это произойдет, если Кремль устроит новая власть в соседней стране.

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Темы
российская пропагандаВойна на ДонбассеАннексия Крыма
Персона
Алексей Пушков
Место
Россия
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Дебилы с обоза, покажите место, где сказано, что "Россия призналась, что войну не потянет"?
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Блдь, как же быстро переобуваться казларылая падаль, два года твердили о "Новороссии", потом два года об "народных республиках", а в итоге, сцуко, Донбасс это Украина. Ватаны, поздравляю, как вам в 14-м говорил, так и произошло, вы тупое кацапское быдло, не нужны даже кацапам... Здравствуй утилизация😂😂😂
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
UaDonetsk Umka, Свiдоме бидло, ты типа уже 5 лет воюешь с российской армией.....с дивизиями бурятской подводной кавалерией....ДЭБИЛ, прочитай статью еще раз...по слогам!!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
это только начало! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
UaDonetsk Umka, Одессу, Николаев, Харьков, Мариуполь, Днепропетровск тоже вернем......поляки, венгры, румыны, турки тоже свое не упустят...свiдоме бидл в загон 1654 годов!!!
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Кожедуб Руслан, по-мимо 1 триллиона цапьё вернёт исконно украинские Белгород, Курск, Воронеж, Таганрог и Кубань, только территориями с украинцами, кацапов нах*й переселим на Урал, пусть соседствуют с Китаем.
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