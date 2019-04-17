Крючкова взяли под стражу в зале суда: подробности

Экс-нардепа, председателя правления холдинговой компании "Энергосеть", замешанной в коррупционной схеме по присвоению средств "Запорожьеоблэнерго", Дмитрия Крючкова взяли под стражу.

Об этом сообщает TheБабель. Соломенский районный суд Киева арестовал его на 45 дней в среду, 17 апреля.

Крючкову была установлена альтернатива в виде залога в размере 7 млн 111 тыс. грн. При этом, сторона обвинения настаивала на взятии подозреваемого под стражу с залогом в размере 346 млн 220 тыс. грн.

Дмитрий Крючков Цензор.НЕТ

Также экс-нардепа обязали сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Как уточняет "Страна", адвокаты подозреваемого заявили о том, что будут оспаривать решение суда. Сам Крючков сказал в конце заседания, что деньги на уплату залога у него есть.

Страна

Напомним, в ходе заседания Крючков обвинил директора НАБУ Артема Сытника в получении взятки от ХК "Энергосети" в размере полмиллиона долларов за содействие в следствии. В связи с этим ГБР объявило о начале расследования.

Крючков является фигурантом дела о хищении средств облэнерго. Он подозревается в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн.

Ему инкриминировали ч. 5 ст. 191 (присвоение или хищение имущества) и ч. 3 ст. 27 (организация преступления), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2016 году НАБУ объявило Крючкова в розыск, как главного фигуранта коррупционной схемы по выведению средств "Запорожьеоблэнерго". Ему инкриминируют хищение из государственного бюджета около 424 млн грн.

14 апреля 2018 года он был задержан в Германии. В мае 2018-го Крючков заплатил 100 тысяч евро залога и вышел на свободу.

В НАБУ пообещали приобщить материалы расследования программы "Схемы" о коррупции в "Запорожьеоблэнерго" к открытому уголовному производству.

15 апреля Дмитрия Крючкова экстрадировали из Германии в Украину. Глава государства Петр Порошенко назвал его возвращение"предвыборными технологиями штаба Владимира Зеленского".

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