Крышуют в прокуратуре: под Киевом нашли новый песчаный клондайк нелегалов

Активисты зафиксировали очередную точку незаконной добычи песка в селе Зазимье Киевской области. По словам местных жителей, этот нелегальный бизнес здесь развернули в мае и за указанное время успели заработать десятки миллионов гривен (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

В частности, браконьеры уже намыли порядка 100 тыс. т при стоимости почти 100 грн за каждую, сообщается в сюжете "Стоп Коррупции".

"Пообщались с работниками, никто ничего не смог объяснить. Кое-кто из них представлялись рыбаками, кое-кто — охранником, один из работников сказал, что здесь работает компания "Экозимбуд", — отметил правозащитник ОО "Стоп Коррупции" Роман Литвин.

Однако настоящее целевое назначение земли, где занимаются незаконной добычей песка, на самом деле совершенно другое. Этот участок сельсовет отдал в аренду под строительство котеджного городка.

Новости Полиция игнорирует расследование факта незаконной добычи песка под Киевом

"На основании каких разрешений, какой документации он ведет деятельность по намыву песка — ответа ни от кого нет. Я знаю, что были попытки от различных общественных организаций выяснить этот вопрос путем привлечения сотрудников полиции, но эти попытки на сейчас ничем не увенчались. Можно предположить, что полиция района так или иначе заинтересована в том, чтобы намыв продолжался", — говорит глава Украинской ассоциации добытчиков песка Вадим Пелых.

В этой связи активисты с правозащитниками пошли в местную полицию с символическим мешком песка, который ассоциируется с данью браконьеров правоохранителям, чтобы те не мешали спокойной работе нелегалов.

У полицейских напрямую спросили, почему, несмотря на предоставленные доказательства, они продолжают не реагировать на нарушения. Однако глава броварских правоохранителей Олег Янчинский почему-то запутался в датах.

"Ну, смотрите, говорю откровенно — по обращению то ли 11 июня, то ли 11 июля не готов сейчас ответить. По материалу этому, что 3 июня регистрации, он прошел через следственное подразделение, на тот момент следствие не видело оснований для внесения в ЕРДР", — сказал он.

Что касается сельсовета Зазимья, то там также затруднились с ответами на простые вопросы. "Оставляйте, пожалуйста, запрос и получите ответ", — коротко ответила глава Зазимьевского сельсовета Людмила Спичак на претензии активистов.

К слову, эта женщина уже была "героиней" одного из антикоррупционных расследований. В 2016 году она задекларировала раскошный особняк на берегу искусственного озера. А в 2015 году вообще прославилась на всю страну — СБУ поймало ее на взятке в $600 тыс. за выделение земельного участка. Кстати, официальный запрос по этому поводу также остался без ответа.

Возвращаясь к фирме "Экозимбуд", которая работает на указанном участке, то она была создана всего полгода назад, то есть в начале работ по намыву. Ее основателем является Артур Кадыров, а в местной прокуратуре работает Камила Артуровна Кадырова. Согласно инсайдерской информации журналистов, это ее близкий родственник.

Когда активисты пришли, чтобы пообщаться с Кадыровой, то ее не оказалось на рабочем месте. В свою очередь, ее непосредственный руководитель, заместитель главы Броварской местной прокуратуры Денис Радийчук заявил, что не владеет никакой информацией по вопросу с незаконной добычей песка и причастности к этому родственника его подчиненной.

В итоге во всех посещенных активистами инстанциях пообещали отреагировать на ситуацию. Кроме того, они обратились к главе полиции Киевской области Дмитрию Ценову, чтобы он обратил внимание на нелегальный бизнес. Более того, "Стоп Коррупция" подала иск в суд, чтобы ускорить открытие уголовного дела.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 августа активисты поймали на горячем песчаных браконьеров в промышленной зоне Киева на берегу Днепра. Так, в ходе общественного мониторинга они зафиксировали место перевалки песка по улице Промышленной, 4. Отмечается, что в промзоне на Выдубичах год назад орудовал ряд предприятий, которые проводили намыв и добычу песка без разрешений.