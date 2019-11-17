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17 ноября • обновлено в 18:25
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"Крышевали" торговлю наркотиками: СБУ задержала краматорских копов. Фото

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Сотрудников полиции в Краматорске подловили на "крышевании" торговли наркотиками.

Соответствующую операцию провели сотрудники спецподразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью вместе со следователями Государственного бюро расследования.

Крышеванием занимались сотрудники Краматорского ОП ГУНП в Донецкой области, требовавшие от украинца взятку в размере 50 тысяч гривен.

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"Крышевали" торговлю наркотиками: СБУ задержала краматорских копов. Фото

"Следователи Краматорского ОП ГУНП в Донецкой области провели обыск, во время которого в квартире подозреваемого был обнаружен бумажный сверток с наркотическим средством – каннабис. После этого следователи Краматорского ОП потребовали передать взятку в размере 50 тысяч гривен, за уклонения от уголовной ответственности", – сказано в сообщении.

"Крышевали" торговлю наркотиками: СБУ задержала краматорских копов. Фото

Уточняется, что полицейские потребовали перечислить деньги на карту третьего лица. 16 ноября, после передачи второй части взятки в размере 20 тысяч гривен, следователи были задержаны оперативниками спецподразделения СБУ и следователями ГБР.

Правоохранители проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление обстоятельств преступления.

"Крышевали" торговлю наркотиками: СБУ задержала краматорских копов. Фото
"Крышевали" торговлю наркотиками: СБУ задержала краматорских копов. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области начальник сектора полиции по борьбе с наркопреступностью торговал запрещенными веществами.

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Место
Украина
Теги
взятка полиция Служба безопасности Украины
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