"Крыша ушла": в ГБР вспыхнул скандал из-за кадровых чисток

В Государственном бюро расследований разгорелся громкий скандал в связи с увольнениями топ-чиновников.

Как передает "Цензор", под увольнения уже попали четверо руководителей структурных подразделений: директор территориального управления ГБР в Полтаве Владимир Тимошко, руководитель второго управления организации досудебных расследований Александр Туру, руководитель финансового управления Денис Луцик и руководитель управления обеспечения деятельности ГБР Василий Титарчук. Формальной причиной стало то, что они якобы не прошли испытательный срок.

Вслед за этим последовало резонансное заявление Тимошко, который, обратившись к СМИ, назвал увольнение незаконным и безосновательным. "Нет никакого, хоть немного логического обоснования, кроме "Я так хочу" со стороны директора ГБР", - заявил он.

В связи с этим над руководителем ГБР Романом Трубой нависла угроза уголовного производства. Так, народный депутат Антон Геращенко обратился с заявлениями в САП и ГПУ с просьбой проверить: есть ли в действиях директора этого ведомства состав преступления.

Сам Труба считает необоснованными обвинения в свой адрес, ситуация продолжает накаляться, но сотрудники, попавшие под увольнение, готовят судебные иски.

Глава профильного комитета Андрей Кожемякин посоветовал руководству бюро не оглядываться на политику и политиков, а руководствоваться только законом: "Есть два способа управления: или по закону, или с крышей. Может, кто-то не заметил, что крыша ушла?"

Роман Труба ostannipodii.com

Как писал OBOZREVATEL, Государственное бюро расследований 21 мая внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможной причастности высших должностных лиц Украины к государственной измене.

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