"Крыша поехала, расстреливали по настроению": российский журналист рассказал о зверствах "Гиви" и "Моторолы"

Террористы "ДНР" Арсен Павлов ("Моторола") и Михаил Толстых ("Гиви") занимались мародерством на Донбассе и убивали своих пленных.

Такое признание "Лента.ру" сделал российский журналист, который пожелал не называть своего имени. В материале отмечается, что он – сотрудник одного из федеральных СМИ, прибыл в Донецк в начале 2014-го и пробыл там около года.

"В реальности ни он ["Моторола"], ни "Гиви" не были суперкомандирами, которые какие-то масштабные операции задумывали. Ну да, у них были достаточно отмороженные отряды, и сами они, конечно, были ребята очень смелые. Они долго были на передовой, и у них крыша уже поехала", – заявил корреспондент.

Арсен Павлов и Михаил Толстых Антикор

"Была история, когда "Моторола" обстрелял машину LifeNews, несмотря на то, что дружил с ними. Ему понравилось, что она бронированная, и он захотел проверить ее на крепость. Вмятины остались на машине и дырки в стекле.

С бронежилетом то же самое. Слышал, что какие-то волонтеры привезли, он спросил, хороший ли бронежилет. Потом надел на человека и стрелял, чтоб проверить качество. И даже вроде как ранил волонтера", – добавил он.

Кроме того, журналисту известны случаи, когда отряды командиров террористов забирали из домов мирных жителей цветные металлы и бытовую технику.

"Я никогда не слышал про пытки у "Моторолы", хотя пленных могли и расстрелять по настроению", – заявил российский журналист.

Это прекрасно. Российский военкор дал интервью ленте.ру где признался что Гиви и Моторола были поехавшими. Рассказал как Моторыло обстрелял машину LifeNews и ранил "волонтера". А еще поведал как они грабили дома мирных жителей и убивали пленных. Вот такие герои у "русского мира" pic.twitter.com/h2h23NftYe — Львовский метрополитен (@natohawks) September 9, 2019

Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что на оккупированной части Донбасса появился музей так называемой "Новороссии", придуманной Кремлем. Там установлены фигуры погибших главарей "ДНР" Моторолы и Александра Захарченко.

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