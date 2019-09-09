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10 сентября • обновлено в 06:31
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"Крыша поехала, расстреливали по настроению": российский журналист рассказал о зверствах "Гиви" и "Моторолы"

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Террористы "ДНР" Арсен Павлов ("Моторола") и Михаил Толстых ("Гиви") занимались мародерством на Донбассе и убивали своих пленных.

Такое признание "Лента.ру" сделал российский журналист, который пожелал не называть своего имени. В материале отмечается, что он – сотрудник одного из федеральных СМИ, прибыл в Донецк в начале 2014-го и пробыл там около года.

"В реальности ни он ["Моторола"], ни "Гиви" не были суперкомандирами, которые какие-то масштабные операции задумывали. Ну да, у них были достаточно отмороженные отряды, и сами они, конечно, были ребята очень смелые. Они долго были на передовой, и у них крыша уже поехала", – заявил корреспондент.

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Арсен Павлов и Михаил Толстых

Арсен Павлов и Михаил Толстых

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"Была история, когда "Моторола" обстрелял машину LifeNews, несмотря на то, что дружил с ними. Ему понравилось, что она бронированная, и он захотел проверить ее на крепость. Вмятины остались на машине и дырки в стекле.

С бронежилетом то же самое. Слышал, что какие-то волонтеры привезли, он спросил, хороший ли бронежилет. Потом надел на человека и стрелял, чтоб проверить качество. И даже вроде как ранил волонтера", – добавил он.

Кроме того, журналисту известны случаи, когда отряды командиров террористов забирали из домов мирных жителей цветные металлы и бытовую технику.

"Я никогда не слышал про пытки у "Моторолы", хотя пленных могли и расстрелять по настроению", – заявил российский журналист.

Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что на оккупированной части Донбасса появился музей так называемой "Новороссии", придуманной Кремлем. Там установлены фигуры погибших главарей "ДНР" Моторолы и Александра Захарченко.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Михаил Толстых (Гиви) Арсений Павлов (Моторола)
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" Новости ДНР ДНР Новости Донбасса
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ivanov koly
ivanov koly
кремлеботы покайтесь. на лента.ру есть такая статья, хватит так тупо лгать.
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Николаев Олег
Николаев Олег
ivanov koly, что за боты такие? А про статью - у нас в России идиотов не меньше чем у вас. Но перепечатывать такой откровенный фейк настолько cтрёмно, что вызывает смех. Это из серии "Я олимпийка из США, дочь чиновника WADA. Мы все тут больны. Нам нужно принимать лекарства. Не все так однозначно".
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Вишневский Дмитрий
Вишневский Дмитрий
а чего про боинг не пишете? этот «журналист» про него тоже очень интересно рассказал... и про подлость киева тоже..
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Вишневский Дмитрий, да мы сбили Боинг. Хватит дураками прикидываться!
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Махов Макс
Махов Макс
Вишневский Дмитрий, Боинг МН-17 сбили к*цапы. Слезай с бронепоезда, остановка Курск-главный. Еще 38 км и увидишь гусеницу бука, с которого сбили Боинг. Бгггггаааа
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6
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
"Герої"!!
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