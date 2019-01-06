Крыму предрекли ''вхождение'' в новое государство: о чем речь

В 2019 году Крым возглавит некий интернационал непризнанных территорий.

Такую вероятность подтвердил эксперт по вопросам Крыма, главный редактор портала BlackSeaNews, глава наблюдательного совета фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко, передает "Апостроф". "Мы видим попытки установить постоянные связи между оккупированным и непризнанным Крымом и такими же непризнанными или оккупированными территориями и даже "проблемными" государствами. Еще летом 2014 начался экспорт зерна из Крыма в Сирию", – подметил он.

Второе место по активности он предоставил Абхазии.

Аннексия Крыма Википедия

"Кроме того, уже не первый год мы видим поставки зерна из Кримудо Северного Кипра, это еще одна непризнанная территория", – сказал Клименко.

При этом он акцентировал внимание на том, все эти внешние контакты происходят с благословения Москвы.

"Там понимают, что в Крыму нет других партнеров, кроме других непризнанных "серых зон". Таки образом Кремль расписывается в том, что он больше ничего не может сделать", – объяснил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что строительство Керченского моста обошлось России в почти 228 млрд рублей (3,66 млрд долларов по среднему курсу от начала реализации проекта).