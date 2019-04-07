Крыму грозит новое техногенное ЧП: озвучен тревожный прогноз

В оккупированном Крыму может повториться прошлогодняя техногенная катастрофа, когда на заводе "Крымский титан" произошел масштабный выброс химикатов.

Об этом заявил в эфире ObozTV заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи. По его словам, сейчас на заводе строят новый цех, и "безопасность никто не гарантировал".

Куркчи напомнил, что авария на "Крымском титане" в прошлом году произошла из-за дефицита воды, возникшего в результате перекрытия Украиной Северокрымского канала.

"Дефицит, который сегодня появился, они пробуют решить бурением очень глубоких скважин. Но объем воды, которого требует это производство, настолько велик, что ни одной скважины не хватит для удовлетворения технологических потребностей. В какой-то момент эта вода подтягивается из морских глубин, и ее минерализация увеличивается. А технологический процесс на "Титане" предусматривает, что вода должна быть технологически подготовленная, почти дистиллированная", – объяснил чиновник.

По его словам, на заводе не хотят останавливать производство, поскольку весь Армянск живет за счет него, однако "гарантировать безопасность, при том, что там нарушены все технологические процессы, невозможно".

"По нашим данным, они решили строить там еще один цех этого "Титана", несмотря на то, что они не могут обеспечить водой остальные. Они строят новый водовод к заводу за средства федеральной целевой программы, для того чтобы из крымских рек и водохранилища, которое хотят сделать в центральных районах Крыма, подавать воду на север к заводу. Посмотрим, будут ли они способны это сделать", – заявил Куркчи.

ru.krymr.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь с 23 на 24 августа 2018 года в районе Армянска и Красноперекопска произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. Жители жаловались, что их травят.

Химическую катастрофу спровоцировали испарения завода "Крымский титан" украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Оккупационные "власти" были вынуждены эвакуировать из города детей.

Вскоре стало известно, что химатака с полуострова добралась и до материковой части Украины.

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