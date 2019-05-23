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"ДТП и угроза взрыва": оккупанты показали видео с Крымского моста

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На незаконно построенном Крымском мосту, который соединяет оккупированный Крым с Россией, были организованы учения по ликвидации последствий масштабной аварии.

Соответствующее видео было опубликовано на Youtube канале "Управления МЧС России по Крыму". По сценарию учений на мосту произошло крупное ДТП (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Автобус с пассажирами столкнулся с топливозаправщиком и "Волгой". В результате такого ДТП якобы пострадали 14 человек — четверо оказались зажаты в легковушке с травмами средней степени тяжести, а пассажирам в автобусе грозила опасность из-за возможного взрыва", — отмечается в сообщении.

Учения на Крымском мосту

Учения на Крымском мосту

Скриншот видео

Учения на Крымском мосту

Учения на Крымском мосту

Скриншот видео

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Учения на Крымском мосту

Учения на Крымском мосту

скриншот видео

Данные мероприятия были проведены в связи с предстоящим курортным сезоном и увеличением потока автомобилей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2018 года в аннексированном Россией Крыму оккупанты запустили автомобильное движения по Крымскому мосту через Керченский пролив.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крымский мост
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леня зе
леня зе
так моста нет,то фсе мосфильм,це нэможлыво.шо там с шулявским мостом,запорожский мост уже достроили?
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