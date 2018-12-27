Крымский мост уязвим: оккупанты пошли на серьезные меры

Оккупанты соорудили специальные конструкции под названием палы у фарватерных опор незаконно построенного оккупантами Крымского моста для защиты от столкновения с судами.
Как говорится в сообщении инфоцентра "Крымский мост", в случае аварийной ситуации они позволят уберечь как сам корабль, так и опоры (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).
"Фарватерный участок Крымского моста полностью обустроен всем навигационным оборудованием для безопасного судоходства по каналу", — говорится в сообщении.
Уточняется, что палы — это капитальные сооружения, выполненные в форме цилиндров. У каждой из опор по внешней границе фарватера (часть водного пространства для прохода судов. - Ред) расположено по пять таких конструкций. Их окружность создают стальные трубы с антикоррозионной защитой.
"По внешней стороне стальной цилиндр "связан" ярусами обвязки, по внутренней — выстелен сеткой, "сердцевина" выполнена из природного камня. Дополнительно палы и опоры оснащены резиновыми отбойными устройствами, а на внешних 18-метровых палах установлены сигнальные огни", – пояснили в ведомстве.
Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста 15 мая. На следующий день по объекту запустили движение.
После открытия с незаконным сооружением происходили ЧП. Так, на морском участке между Тузлинской косой в процессе опускания на опоры в воду упал один из железнодорожных пролетов Крымского моста.
А в ноябре при строительстве подходов к железнодорожной части были повреждены две трубы местной ТЭЦ.
Также стало известно, что при незаконном строительстве моста проектировщики опустили автомобильную дорогу до уровня воды.
На этом проблемы с мостом не закончились. Как стало известно, его опоры разъезжаются в разные стороны, что в будущем может привести к катастрофе.
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