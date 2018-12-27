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Крымский мост уязвим: оккупанты пошли на серьезные меры

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Оккупанты соорудили специальные конструкции под названием палы у фарватерных опор незаконно построенного оккупантами Крымского моста для защиты от столкновения с судами.

Как говорится в сообщении инфоцентра "Крымский мост", в случае аварийной ситуации они позволят уберечь как сам корабль, так и опоры (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Фарватерный участок Крымского моста полностью обустроен всем навигационным оборудованием для безопасного судоходства по каналу", — говорится в сообщении.

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Уточняется, что палы — это капитальные сооружения, выполненные в форме цилиндров. У каждой из опор по внешней границе фарватера (часть водного пространства для прохода судов. - Ред) расположено по пять таких конструкций. Их окружность создают стальные трубы с антикоррозионной защитой.

"По внешней стороне стальной цилиндр "связан" ярусами обвязки, по внутренней — выстелен сеткой, "сердцевина" выполнена из природного камня. Дополнительно палы и опоры оснащены резиновыми отбойными устройствами, а на внешних 18-метровых палах установлены сигнальные огни", – пояснили в ведомстве.

Крымский мост уязвим: оккупанты пошли на серьезные меры
Крымский мост уязвим: оккупанты пошли на серьезные меры
Крымский мост уязвим: оккупанты пошли на серьезные меры
Крымский мост уязвим: оккупанты пошли на серьезные меры

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста 15 мая. На следующий день по объекту запустили движение.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крымский мост
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CARGO 100
CARGO 100
Ну шо долбодятлы, разгоняйте свои "Чайки" ...
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