Крымский мост: Украине посоветовали, как проучить Россию

Крымский мост стал причиной убытков в Украине, которые страна может возместить, подав в суд.

Такое мнение высказал эксперт по экономическому анализу и транспортной инфраструктуре аналитического центра "Украинский институт будущего" Ярослав Пилипчук в комментарии "Апострофу".

В материале говорится, что уже был прецедент победы в суде, когда РФ обязали возместить убытки украинским предприятиям.

"Россияне нарушают морскую конвенцию и международный договор о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива", - рассказал Пилипчук.

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Его позицию поддержал эксперт общественной компании "Европатруль" Вячеслав Коновалов.

"Азовское море – это внутреннее море двух стран, и любое телодвижение в этом внутреннем море должно быть согласовано со страной-соседкой. Не согласовали. Соответственно, есть повод подать в суд", – отметил он.

Отмечается, что есть негативные оценки такого варианта развития событий. Бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава сомневается, что Украина добьется компенсации. Он аргументировал это подобным случаем в мировой практике с Северным Кипром, который признается исключительно в Турции, и с Гибралтаром – объектом спора Великобритании и Испании.

Кроме того, в материале говорится, что подобные иски в международных инстанциях рассматриваются очень долго. Украинская экономика понесет убытки, пока будет продолжаться тяжба.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

В ответ на незаконные действия России появилась негативная реакция международного сообщества. Кроме того, Украина подала иск в Международный арбитражный суд по поводу строительства.