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1 апреля • обновлено в 18:59
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Крымский мост полностью перекроют: названа дата и подробности

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Построенный оккупантами Крымский мост, соединяющий аннексированный украинский полуостров с территорией России, перекроют в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

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Движение по мосту будет остановлено в 00:00 2 апреля, сообщили собственные источники OBOZREVATEL.

Предварительно, такие карантинные меры продлятся до 5 апреля. В этот период движение по мосту будет осуществляться только по пропускам.

Так называемые власти оккупированного Крыма должны сделать официальное объявление о закрытии моста вечером в среду, 1 апреля.

Крымский мост перекроют из-за коронавируса

Крымский мост перекроют из-за коронавируса

Инфоцентр "Крымский мост"

Отметим: "глава" Крыма Сергей Аксенов не исключал, что Крымский мост придется полностью перекрыть.

"В течение суток выверяем позицию с Краснодарским краем. Мы считаем, здесь просто должны быть партнерские отношения", – заявил он журналистам 1 апреля после встречи с незаконным "врио губернатора" Севастополя.

Аксенов признал, что закрытие моста неизбежно приведет к сложностям для людей.

Оккупанты решили ввести карантин в Крыму из-за COVID-19 со 2 апреля. Ранее заявлялось, что на Крымском мосту начнет работать блокпост, всем въезжающим (как автомобильным, так и железнодорожным транспортом) будут измерять температуру и проверять на наличие признаков заболевания.

"С 00:00 будет введение карантинных мероприятий, мы сейчас выверяем правовую ситуацию. С 00:00 на Крымском мосту будет выставлен блокпост. 100% досмотр всего автомобильного транспорта", – цитирует Аксенова ТАСС.

На 1 апреля в Крыму, согласно статистике оккупантов, зарегистрировано 16 случаев коронавируса, 14 из них – завозные.

Как писал OBOZREVATEL, в России решили отложить регулярный весенний призыв в вооруженные силы из-за ситуации с коронавирусом.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Российско-украинский конфликт Коронавирус Аннексия Крыма
Персона
Сергей Аксенов
Место
Украина
Теги
вирус карантин Крым Крымский мост Новости Крыма
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Перемога скоро
Перемога скоро
Что за бред? Моста нет! Даже немцам 75 лет назад не удалось его построить!
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семенов Александр
семенов Александр
это то мост который нэможлыво було побудуваты ?
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
И шо? Обоз, вам же нельзя публиковать положительное о России, а это ни что иное, как мероприятия по предотвращению распространения вируса. Хорошо же!
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