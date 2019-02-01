Крымский мост начал ''сползать'': оккупанты пояснили ЧП

В России заявили, что сползание земляного откоса на автомобильных подходах к Крымскому мосту произошло якобы в результате погодных условий и переувлажнения грунта.

Об этом сообщает пресс-центр "Службы автомобильных дорог Крыма", незаконно организованной оккупантами на украинском полуострове. Уточняется, что ЧП произошло со стороны Керчи.

В ведомстве также уверяют, что произошедшее не влияет на безопасность движения по подходам.

"На данный момент строители устраняют причины возникновения оползня, проводят работы по очистке водопропускных труб. Работы будут выполнены в кратчайшие сроки", — сказано в сообщении.

Там же добавили, что движение по автомобильным подходам к Крымскому мосту производится в штатном режиме.

informnapalm.org

informnapalm.org

Напомним, искусственно созданные насыпи на автомобильных подходах к незаконно построенному оккупантами Крымскому мосту обрушились 28 января. Это произошло одновременно со стороны Керчи и Тамани.

Волонтерское сообщество InformNapalm, в распоряжении которого оказались секретные документы и фото, которые накануне пересылались оккупантами из Крыма руководителю Федерального агентства железнодорожного транспорта РФ, сообщает, что сползание грунта произошло из-за ошибочных действий подрядной организации ООО "Стройгазмонтаж".

Крымский мост Twitter RoksolanaToday&Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, на Крымскому мосту в очередной раз отложили запуск железнодорожного сообщения из-за того, что современные технологии оказались слишком сложными для российских строителей. Так, оккупантам придется выделить на мост еще около 44 миллионов долларов.

Ранее Крымскому мосту предрекли фатальное будущее, отмечая, что российские оккупанты будут вынуждены постоянно тратиться на ремонт Крымского моста из-за мягких грунтов в регионе.

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