В Мордоре любят сегодня об аннексированном ими Крыме высказываться исключительно однозначно и незатейливо - забудьте, он наш теперь навеки... Мол, полуостров в очередной раз "вошёл в состав России" навсегда.

Но вот проблема. Может быть, в самом Мордоре кто и согласится с этими постулатами, но в мире и в Украине - вряд ли... И там просто так спускать на тормозах аннексию целого полуострова в нарушение всяческих норм международного права явно не намерены. И даже фейковый референдум о "независимости" полуострова под стволами автоматов путинских орков тут явно не аргумент.

Кремль действительно ОЧЕНЬ ХОТЕЛ БЫ, чтобы мировое сообщество признало события в Крыму весной 2014-го года, и придало легитимности всему, что там тогда и нынче происходит. Но вместо этого "тема Крыма" постоянно будоражится на мировой арене в негативном для Кремля ключе. То соблюдение прав человека на полуострове заинтересует Европу, то наращивание военного присутствия оккупантов вызовет "обеспокоенность" мирового сообщества, то вообще ядерные боеприпасы на полуострове начнут искать или не признают "выборы" в ГосДуру, проведённые оккупантами. Вообщем, не нравится Кремлю вся эта международная возня по теме Крыма...

Но особенно Кремлю не нравится тот факт, что ряд ведущих стран мира на него наложили целый пакет так называемых "крымских санкций", именно за оккупацию и последующую анексию Крыма. Можно, конечно, спорить о действенности и эффективности этих санкций. В конце концов, Кремль с ними как-бы смирился. Но вот беда, в этом деле на протяжении последнего времени появилась некая весьма болючая заусеница и заковыка для Кремля, которая тревожит и беспокоит некоторые кремлёвские задницы...

Дело вот в чём. Исходя из того, что на территории нынче аннексированного полуострова практически регулярно нарушаются права и свободы человека (а об этой тенденции в мире узнали благодаря усилиям целого ряда общественных и политических организаций Украины, а также небезразличных людей в рядах нынешней украинской власти), мировое сообщество в лице тех самых ведущих стран мира получило отличный повод и козырь для плавного и постепенного НАРАЩИВАНИЯ пакета "крымских санкций". Что, в частности, и было продемонстрировано Кремлю сравнительно недавно на примере Великобритании, которая в инициативном порядке, мягко говоря, "ужесточила" свою часть санкций по отношению к РФ именно из-за регулярного нарушения прав человека на территории аннексированного ею Крыма.

Естественно, в Кремле обеспокоились таким поворотом событий – и решили срочно предпринять "адекватные меры". Одной из них стала организация небольшой передвижной цирковой труппы из числа крымских коллаборантов, для разыгрывания на мировой арене "счастливой и беззаботной" жизни на территории аннексированного полуострова украинцев, крымских татар, мусульман и прочих журналистов. Мол, спешите видеть, нет никаких "нарушений прав человека", наоборот – в Крыму цветут пышным цветом "свобода, равенство и братство".

Вообщем, стала эта труппа всяко-разно колесить по европам и прочим брюсселям, давая представления по кремлёвским сценариям... Только вот заковыка вышла - как-то не особо этим кремлёвским клоунам верить стали. И начали даже как-то так обидно всяко-разно нехорошими словами называть. Например, как-то заехал этот мордоцирк в Варшаву и Женеву, и давай тупые остроты отпускать насчёт счастливой жизни на полуострове под сенью аквафреша. Но зрителям это не совсем понравилось, пришлось шатры сворачивать и самим оттуда выезжать.

И вот, недавно (21-го мая) решили в Кремле, что пришло время этому цирку выступить на "большой" арене", сразу на заседании СБ ООН, собранного "по инициативе" РФ (из-за вируса, решили провести это представление в формате видеоконференции). Ибо, как известно, именно в ООН в своё время признали то, что произошло в Крыму - оккупацией и аннексией. И соответственно дали толчок тем самым ненавистным санкциям. И именно в стенах ООН Украина в последнее время весьма неприятно будоражить тему соблюдения прав человека на территории аннексированного Крыма.

Вот и решили в Кремле, что пора дать отлуп этим вражьим поползновениям и "дать слово", так сказать, самим "представителям крымчан"...

Итак, знакомтесь:

1) Анастасия Гридчина, глава ОО "Украинское общество Крыма" — изображала восторженных украинцев,

2) Эрвин Мусаев, заявлен как представитель ТРК "Миллет" — изображал радостных крымских татар плюс "свободные медиа",

3) Александр Макарь, представитель канала "Крым24" — тоже свободный, но в основном от здравого смысла и совести "журналист"

4) Ассадулах (Руслан) Баиров, заместитель муфтия Крыма – счастливый по самый тюрбан и лояльный Кремлю представитель и крымских татар, и собственно мусульман.

Пересказывать содержание того бреда, который несли эти четверо по средствам видеосвязи у меня нет желания и сил. Ибо это и так понятно... Вкратце всё сводилось к постулату - "всё у нас зашибись" и "долой киевскую хунту".

Только вот в ходе этой самой видеоконференции возникло несколько не совсем приятных для этих туловищ моментов, за которые мордо-представителя в ООН господина Небензю явно в Кремле по головке не погладят.

Как только бравые "рапорты" счастливых крымских украинцев и татар, вкупе с "раскомплексованными крымскими журналистами" прерывались уточняющими и детализированными вопросами и репликами других участников "сеанса интернетовской связи", так эти "представители крымской общественности" откровенно плыли и теряли красноречие.

Более того, сами "выступления" этих "ковёрных арлекинов" были настолько тупы и косноязычны, что временами господина Небензю откровенно охватывали чувства досады, раздражения и злости, что в ходе конференции весьма отчётливо читалось на его физиономии.

"Контрольным в голову" этого цирка крымских орков стала высказанная другими участниками заседания весьма недвусмысленная и откровенная его оценка, как "постановочного шоу для отбеливания собственных упущений Кремля".

В следующий раз предлагаю Кремлю притащить на заседание СБ ООН самого Гоблина для дачи "ложных показаний". Думаю, это больше впечатлит представителей США, Великобритании, Франции и Китая как ПОСТОЯННЫХ членов СБ ООН. И они получат возможность лично познакомится с тем туловищем, которое собственно и олицетворяет собой "российскую юрисдикцию" на аннексированном полуострове. Так сказать, шоу от первого лица.