Крымчане назвали реальную причину проблем с водой в Крыму

В Крыму всегда были проблемы с водой, но в этом году они обострились не только из-за засухи, но и потому, что представители властей России, которая аннексировала полуостров, используют питьевую воду на военные нужды.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала крымчанка и украинский публицист Лариса Волошина. По ее словам, оккупанты также манипулируют сознанием жителей полуострова.

"Используют питьевую воду на производства заводов "Крымский титан" и "Крымсода". При этом еще и манипулируют, мол, чтобы решить проблему воды, Украина должна подать ее в Крым по Северо-Крымскому каналу. Так крымчане оказались заложниками в руках оккупантов", – объяснила она.

Со своей стороны украинский политик Андрей Сенченко, который три срока работал вице-премьером крымского правительства, заявил, что проблема с водой в Крыму будет существовать, "пока оттуда не уберется президент России Владимир Путин".

Он подчеркнул, что сегодняшних возможностей в РФ не хватает для решения водных вопросов на полуострове. Хотя для местного населения, убеждает Сенченко, воды в Крыму достаточно.

"В виде поверхностных стоков полуостров получает примерно 1 млрд кубов воды, плюс полмиллиарда из подземных горизонтов. В целом это полтора миллиарда кубов воды в год. В наиболее засушливый год ее меньше всего на 20%. Крымчанам для нужд необходимо 100 млн кубов – то есть в 12-15 раз меньше, чем есть в наличии. Но чтобы собрать поверхностные стоки, очистить их и представить как готовую воду населению, нужны определенные инвестиции, на которые Россия сегодня не способна", – пояснил он.

Политик добавил, что таке на имеющиеся источники водоснабжения полуострова сегодня существенно увеличили нагрузку не менее 600 тысяч россиян, которых в Крым перевезли из российской глубинки.

"Самых колонизаторов, которых туда завезли и которые считают, что приехали в Крым навсегда, 300 тысяч человек. Добавляем еще 100 тысяч военнослужащих и членов их семей. А этим летом через закрытые границы в Крым поехали еще и российские туристы. В общем наберется не менее 600 тысяч человек, а то и миллион. Все это увеличивает нагрузку на водоснабжение на 50%, из-за чего воды стало очень не хватать", – заверил Сенченко.

Он убежден, что если Россия хочет решить водную проблему быстро, то в первую очередь должна прекратить незаконный туризм. А чтобы кардинально справиться с ней, Путин "просто должен убраться из Крыма".

"Но вместо этого Россия постоянно хочет коррумпировать нашу власть, пытаясь то за деньги, то за политические обмены заставить Украину подать воду. И так будет постоянно. Но украинское общество не позволит ни этой власти, ни следующей пойти на такой шаг. Вода в Крым вернется только тогда, когда он вернется в состав Украины", – подытожил Сенченко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

экс-прокурор аннексированного Крыма, а сейчас депутат нелегитимной Госдумы России Наталья Поклонскаяпожаловалась на Украину в Организацию Объединенных Наций из-за воды в Крыму.

Специалисты Мониторинговой миссии ООН в Украине в ответ заявили, что Россия, которая аннексировала Крым, несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде защищенным лицам на полуострове.

Российские СМИ исказили заявление представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл о том, что ответственность за водоснабжение аннексированного Россией Крыма якобы лежит и на Украине.

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