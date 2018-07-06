"Мы не знали": еще две немецкие компании угодили в скандал из-за Крыма

Немецкие судоходные компании Hansa Heavy Lift из Гамбурга и Heinz Corleis KG из Штадена подозреваются в нарушении санкций ЕС в отношении Крыма.

Они транспортировали титановую руду на аннексированный полуостров, сообщает Deutschlandfunk.

Как пишет издание, компании должны были доставить груз в Россию, но вместо этого он оказался в оккупированном Крыму.

Так, судно Hansa Heavy Lift под названием HHL MISSISSIPPI заметили недалеко от Керчи в порту "Кавказ" с 10 тыс. тонн руды на борту. Представитель фирмы Ганс Йорг-Симон объяснил, что его компания ничего не нарушала, ведь провела проверку в соответствии с требованиями Федерального ведомства РФ по экспортному контролю.

"Ильменит (руда. - Ред.) не подпадает ни под какие ограничения, по крайней мере в отношении России. Мы не прибывали в Крым и не знали, что конечный получатель был в Крыму", - заявил он.

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Что касается компании Heinz Corleis KG, то ее корабль MS Callisto еще в декабре 2017 года доставил в порт "Кавказ" большое количество руды (судно теоретически вмещает 25 тыс. тонн).

Позже руду с обоих кораблей перегрузили на российское судно "Нефтерудовоз-2", которое и доставило ее в Крым.

"Конечно, мы об этом не знали, если бы мы об этом знали, то немедленно бы остановили это", - прокомментировал представитель компании Hansa Heavy Lift.

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В то же время главный редактор информационного агентства Black Sea News Андрей Клименко утверждает, что Россия в поставках титановой руды не нуждается, поскольку добывает ее в достаточном количестве на Урале, передает "Украинская правда".

"Вероятно, речь идет о развитом темном бизнесе, при котором российская сторона делала вид перед норвежским производителем и двумя судоходными компаниями, которым принадлежат два больших грузовых судна, что поставка осуществляется в российский порт "Кавказ", зная, что она на самом деле предназначена для Крыма", - рассказал он.

Напомним, летом 2017-го другая немецкая компания - Siemens - попала в серьезный экспортный скандал из-за того, что поставляла России газовые турбины для TЭС на Таманском полуострове. Позже стало известно о том, что корпорация попала в российскую ловушку.

Как писал OBOZREVATEL, ранее появилась реакция оккупантов на то, что ЕС продлил санкции в отношении Крыма.