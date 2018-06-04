Крым засыхает: оккупанты объявили чрезвычайную ситуацию

"Власти" оккупированного Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах полуострова.

"Ввести со 2 июня 2018 года для органов управления и сил территориальной подсистемы Крыма единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Крыма режим функционирования "чрезвычайная ситуация". Установить для органов управления и сил ТСЧС региональный уровень реагирования", – сказано в распоряжении "главы Крыма" Сергея Аксенова, передает "Крым.Реалии".

Отмечается, что "администрациям" Красногвардейского, Нижнегорского, Советского, Первомайского районов необходимо обеспечить все меры, которые примет комиссия по ликвидации ЧС при российском "правительстве" Крыма.

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Кроме того, сообщается, что "Минсельхозу" полуострова до 30 июня 2018 года необходимо подготовить и направить в профильное российское министерство документы для компенсации ущерба крымским аграриям.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее засуха накрыла Раздольненский район полуострова.