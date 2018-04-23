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Крым за решеткой: появились свежие фото из оккупации

2.3тЧитать новость на украинском

Оккупанты продолжают ограждать в аннексированной Ялте улицы высоким острым забором.

"Ялта. Не зная горя, горя, горя. В краю магнолий. Не, не так. В краю заборов плещет море, сидят мальчишки на(за?) заборе. И на меня наводят грусть", - сказано на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

‏Стоит отметить, что "бум" на заборостроительство в Крыму наблюдается уже давно. Ограждениями в Ялте обнесены вокзал, а также трассу Севастополь-Ялта.

Пользователи отметили, что на подобных заборах даже коты не смогут сидеть.

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"На таком заборе даже коты нормально не сядут", " Прекрасное место для роста Ипомеи вьющейся. Будут ходить в коридоре из сплошных цветов", – подчеркнули в сети.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети сравнили строительство забора вокруг ялтинского вокзала с концлагерем.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаЯлта
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