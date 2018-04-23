Крым за решеткой: появились свежие фото из оккупации

Оккупанты продолжают ограждать в аннексированной Ялте улицы высоким острым забором.

"Ялта. Не зная горя, горя, горя. В краю магнолий. Не, не так. В краю заборов плещет море, сидят мальчишки на(за?) заборе. И на меня наводят грусть", - сказано на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

‏Стоит отметить, что "бум" на заборостроительство в Крыму наблюдается уже давно. Ограждениями в Ялте обнесены вокзал, а также трассу Севастополь-Ялта.

Пользователи отметили, что на подобных заборах даже коты не смогут сидеть.

"На таком заборе даже коты нормально не сядут", " Прекрасное место для роста Ипомеи вьющейся. Будут ходить в коридоре из сплошных цветов", – подчеркнули в сети.

Ялта

Не зная горя,горя,горя...

В краю магнолий....не,не так...

в краю заборов плещет море

Сидят мальчишки на(за?) заборе

И на меня наводят грусть pic.twitter.com/dfW2NYFZqZ — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 23 квітня 2018 р.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети сравнили строительство забора вокруг ялтинского вокзала с концлагерем.