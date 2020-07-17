Крым вернется в Украину, Россию "задушат", - Грымчак .

Российская Федерация неизбежно покинет оккупированный Крым в силу объективных причин.

Такое мнение в программе "Острый вопрос" на телеканале Obozrevatel TV высказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. "Патриотический угар имеет свою аудиторию, но холодильник имеет интересную способность побеждать", – заметил он.

По оценкам Грымчака, в настоящее время рядовые россияне не склонны сопоставлять ухудшение уровня жизни в стране с аннексией Крыма. Тем не менее, по его мнению, это лишь вопрос времени.

В этом контексте он напомнил о том, как в свое время Советский Союз под давлением объективных обстоятельств был вынужден вывести войска из Афганистана, а спустя 2 года – из Чехословакии, Венгрии и Германии. "Потому что пребывание их там стало уже невозможным и с финансовой точки зрения для Союза, и это было требование этих стран", – сказал он.

Грымчак допустил, что процесс возврата Крыма будет более быстрым, чем процесс вывода советских войск из этих стран. Этому будет способствовать санкционное давление на Россию и смена приоритетов Россиян, для которых "получение очередного гуманитарного груза будет гораздо важнее, чем наличие или отсутствие Крыма".

Грымчак добавил, что процесс возвращения Крыма под контроль Украины никак не связан с тем, будет ли Владимир Путин во главе РФ, или нет. "Потихоньку их задушат. Никуда они не денутся, и Крым тогда вернется. А будет Путин или не будет – это уже не принципиально", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, депутаты нелегитимной Государственной думы России приняли в первом чтении законопроект о признании экстремистскими призывов к отчуждению части российской территории.