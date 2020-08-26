Крым уже превратился в лагерь по подготовке будущих боевых отрядов Путина, – блогер

В Крыму продолжают милитаризацию детей во время каникул. Telegram-канал Анатолий Штирлиц

Во временно оккупированном Россией Крыму продолжают тотальную милитаризацию школьников. Военные сборы и вышколы провели на полуострове 24 августа.

Соответствующие кадры обнародовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). На них запечатлено, как школьники в камуфляжной форме и военных касках участвуют в построениях с оружием без боевых магазинов.

"Оккупированный Крым уже превратился в лагерь по подготовке будущих боевых отряда Путина. Симферополь 24.08.20 г." – написал блогер.

Детей в Крыму одевают в камуфляж и выдают оружие (Telegram Анатолий Штирлиц)

Правозащитники и представители международных организаций неоднократно обращали внимание на усиленную милитаризацию детей российскими оккупационными властями в Крыму.

В Крыму проводят набор в военно-патриотическое движение "Юнармия" (Telegram Анатолий Штирлиц)

Они открывают в крымских школах кадетские классы и проводят набор в военно-патриотическое движение "Юнармия". Детей учат разбирать оружие и стрелять, носить камуфляж и ходить строем.

На каникулах детей учат обращаться с оружием (Telegram Анатолий Штирлиц)

Власти Крыма устраивают различные построения и вышколы для детей (Telegram Анатолий Штирлиц)

В Крыму продолжают тотальную милитаризацию школьников (Telegram Анатолий Штирлиц)

Прокуратура АРК в сентябре 2019 года открыла производство из-за "пропаганды войны среди детей" в Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Россией Крыму детям устроили очередное "посвящение" в военизированную организацию "Юнармия".

Во временно оккупированном Россией Крыму продолжают тотальную милитаризацию школьников. Даже несмотря на карантин, настоящие вышколы со стрельбой из оружия захватчики устраивают в разных городах украинского полуострова.

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