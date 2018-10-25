Крым утопает в мусоре, люди — в опасности: экологи забили тревогу

Через несколько лет аннексированный Крым может превратиться в помойку из-за огромного количества мусора.

Экологи забили тревогу из-за гор отходов на полуострове, сообщает Крым.Реалии. Среди последствий назвали появление стихийных свалок и крыс, которые являются переносчиками многих болезней.

"Все это отразится на здоровье жителей Крыма тем или иным способом", - предупредила активистка движения "Свободный Крым" Эмине Ибраимова.

Как заявил крымский общественник Борис Яремко, проблема утилизации мусора является первоочередной. При этом, по его словам, самопровозглашенные власти Крыма не осуществляют действенных мер для ее решения. "Еще пару лет – и Крым превратится в огромную свалку. Все подземные источники будут заражены сточными водами из канализации и мусорных полигонов", - предостерег он.

Свалка в Симферополе Крым.Реалии

На масштаб проблемы обратил внимание и блогер Александр Горный. "Крымские власти, видимо, не до конца понимают степень угрозы. Им достаточно, что мусор вовремя вывозится из контейнеров, а что дальше – это мало кого волнует", - рассказал он.

Мусор возле Белогорска Крым.Реалии

Отмечается также, что мусорная проблема может играть кому-то на руку. Так, архитектор Ольга Вечер выразила мнение, что свалки - это очень прибыльный, так называемый "ядовитый бизнес", который находится в руках мафии, именно из-за которой за последние годы в Крыму не появилось ни одного мусоросжигательного предприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Крым оказался на грани новой катастрофы из-за добычи песка.