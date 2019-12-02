Крым травят в оккупации: жители полуострова забили тревогу

Жители поселков Грэсовский, Аграрное, Молодежное и Битумное во временно оккупированном Россией Крыму забили тревогу из-за постоянных вредных выбросов в воздух с промышленных предприятий вблизи их населенных пунктов.

Как сообщается на сайте "общественного совета" Симферополя, эту проблему люди не могут решить уже на протяжении полутора лет.

Отмечается, что зона экологического бедствия находится в районе 9-го км Московской трассы. Выбросы происходят только в ночное время, и оккупационным "властям" до сих пор не удалось установить нарушителя.

Загрязнение воздуха в Крыму "Крым. Реалии"

В связи с чрезвычайной ситуацией представители российских захватчиков пообещали крымчанам создать стационарный пост наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории пгт. Грэсовский. По планам, он должен заработать до 30 января 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму полностью пересохло Симферопольское водохранилище. Оно было одним из крупнейших водоемов полуострова.

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