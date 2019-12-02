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2 декабря • обновлено в 10:47
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Крым травят в оккупации: жители полуострова забили тревогу

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Жители поселков Грэсовский, Аграрное, Молодежное и Битумное во временно оккупированном Россией Крыму забили тревогу из-за постоянных вредных выбросов в воздух с промышленных предприятий вблизи их населенных пунктов.

Как сообщается на сайте "общественного совета" Симферополя, эту проблему люди не могут решить уже на протяжении полутора лет.

Отмечается, что зона экологического бедствия находится в районе 9-го км Московской трассы. Выбросы происходят только в ночное время, и оккупационным "властям" до сих пор не удалось установить нарушителя.

Загрязнение воздуха в Крыму

Загрязнение воздуха в Крыму

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В связи с чрезвычайной ситуацией представители российских захватчиков пообещали крымчанам создать стационарный пост наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории пгт. Грэсовский. По планам, он должен заработать до 30 января 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму полностью пересохло Симферопольское водохранилище. Оно было одним из крупнейших водоемов полуострова.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Симферополь
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фил филька
фил филька
кружевные это зрада или перемога? если зрада то отключение воды крымчанам тоже зрада?))
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семенов Александр
семенов Александр
Все пропало!!! Воздух отравляют, вода пересохла, света нет, моста нет, гипс снимают, клиент уезжает )))
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