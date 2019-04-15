"Крым — только начало": Цимбалюк предостерег украинцев от нового Майдана

Украине не стоит опасаться, что новый президент, кто бы им ни стал, развалит государство. Однако очередная революция и дестабилизация ситуации вполне может вылиться в такие последствия.

Об этом в своем стриме на YouTube заявил украинский журналист Роман Цимбалюк, призвав украинцев думать о своем будущем на несколько шагов наперед (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я не сторонник теории того, что если Зеленский, Порошенко, Иваненко или кто-то еще "косякнет", то Украина от этого развалится или исчезнет. Ничего подобного. Самое главное, что должно сохраняться, — это стабильность власти. Мы уже не можем себе позволить Майдан. Потому что когда Майдан, нет централизованного управления силовыми органами. Когда страна начинает бороться внутри со своими внутренними демонами, этим, естественно, воспользуется наш сосед, который почему-то любит называть себя братом", — отметил он.

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

Журналист посоветовал украинцам не сбрасывать со счетов то, что круглосуточно льется с экранов российского пропагандистского телевидения. Ведь там ретранслируют вполне конкретные планы агрессора.

"Вы послушайте, о чем они говорят в российском телевизоре: "Крым — это только начало, нам нужно больше и больше". Они же не шутят. Как только у них будет возможность, они пойдут дальше. И поэтому важно, чтобы эта булава передавалась, а не захватывалась вследствие революции", — резюмировал Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист рассказал, что Совет по внешней и оборонной политике при МИД России устроил заседание дискусионного клуба для обсуждения темы "Мировая война или революция". На пропагандистском мероприятии в частности затрагивались вопросы, касающиеся Украины.

Кроме того, Цимбалюк стал свидетелем того, как в Украинском культурном центре в Москве призвали делать вид, что между Россией и Украиной нет войны, поскольку народы якобы являются "братьями навек".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!