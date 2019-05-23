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"Крым пропал!" На полуострове ударились в ностальгию по Украине

5.6тЧитать материал на украинском

В Крыму с ностальгией вспоминают годы до аннексии полуострова Россией. В частности, на одном из местных пабликов разгорелась дискуссия.

Один из пророссийских активистов спросил, "было ли за 20 с лишним лет при Украине действительно что-то сделано в Крыму". Ответы он получил весьма неожиданные. Скриншоты переписки показал в своем Twitter блогер "КРЫМский бандеровец".

Крымчане попросили россиян оставить полуостров в покое и заниматься своими проблемами.

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Аннексия Крыма

Аннексия Крыма

"24"

"С точки зрения "кармана" мне было лучше!", "Крым лучше был всегда, зачем вы с нами? Живите своей жизнью и отвяньте!", "Оказывается, в России, помимо Москвы, есть Омск, Рязань, Саратов.... и так до бесконечности, где люди выживают, а не живут. Вот и Крым попал!" – написали пользователи в ответах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что Альянс не признает аннексию Россией украинского Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Скирда Женя
Скирда Женя
"Оказывается, в России, помимо Москвы, есть Омск, Рязань, Саратов.... !!! Гениально сказано!!! Помните ,Украинцы,
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Рагульские пропогондоны очень туповаты,похожи на дятлов,да ,и кстати, во всех названных городах России ,уровень жизни в разы выше чем в перефирийной рагулии,и это факт а не фантазии бандерлога.Когда в Крыму было гуляй-поле рагульское,естественно кому то было лучше,ни законов,ни налогов,кое-кто пановал это понятно.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные..не верьте...этот хмырь крымский бендеровец..в крыму не был лет 6
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