"Крым нужно спасать!" Журналист рассказал об ужасах оккупации Россией

Жители оккупированного Российской Федерацией Крыма хотят вернуться под контроль Украины.

Об этом завил журналист Евгений Гайворонский, который поддерживал политику российского президента Владимира Путина, однако спустя пять лет аннексии изменил свою позицию на диаметрально противоположную, передает "Радио Свобода".

"Когда началась "крымская весна", люди вокруг радовались — не все, но часть. Говорили, что все будет к лучшему — думаю, ну хорошо, буду им помогать", — рассказал он о жизни в Ялте.

"Тут в Ялте в 2014 году были митинги за сохранение Украины, но потом приезжали байкеры и разгоняли их, били. Мне это показалось странным. Также я видел, как в санаториях стоят, сидят куча странных людей с автоматами, в балаклавах. Но, честно скажу, я был тогда настолько романтичный юноша, что только сейчас понял, что же на самом деле происходило", — подчеркнул Гайворонский.

По его словам, вся система государственной власти в России ущербная и античеловечная, а над людьми ставят нездоровый эксперимент.

"Нас цинично обманывали, за время, пока мы жили за своеобразным железным занавесом, в Украине произошло очень много позитивных преобразований, реформ, сама нынешняя модель Украины гораздо более здоровая для общества, которое хочет гармонично жить. Я сейчас читаю украинские новости, блогеров, и от этого чувствую свежий воздух. А когда открываешь российское пропагандистское поле, чувствуешь трупную энергетику от всего этого", — объяснил журналист.

При этом он рассказал, что не собирается уезжать из оккупированного Крыма.

"Крым — Украина. Украина сюда вернется и справедливость восторжествует. Нужно Крым спасать, это вообще общечеловеческая задача. Поэтому я жду, верю, надеюсь, что так должно произойти. Пользуясь случаем, хотел бы извиниться перед государством Украина, перед украинским народом, перед жителями цивилизованных стран за то, что, находясь в ментальном плену России, в каком-то заблуждении, я на каком-то этапе некую помощь им оказал. Извиняюсь искренне, от чистого сердца. Людей, которые разочаровались в России, здесь очень много, они мечтают о том, чтобы вернуться в Украину", — заключил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как Россия убивает Крым: оккупанты решили вырубить один из многочисленных лесов на полуострове.

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