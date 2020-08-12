Крым не вернуть до ухода Путина, а для Донбасса есть шанс, – экс-депутат Госдумы РФ

Украина в краткосрочной перспективе не сможет вернуть аннексированный Россией Крым. Помочь осуществить такой сценарий может только уход главы РФ Владимира Путина.

Тогда как в случае с Донбассом урегулирование этого процесса абсолютно возможно и при нынешнем российском лидере. Таким мнением в интервью "Гордону" поделился бывший депутат Госдумы РФ, а ныне украинский предприниматель Илья Пономарев.

"Нужно убрать Путина от власти в РФ. Это, на мой взгляд, единственный способ этого добиться. Условие недостаточное, но необходимое. Собственно, после этого и начнется какой-то процесс, может быть. А может и не начнется. В зависимости от того, кто придет к власти", – предположил он.

Относительно оккупированных территорий Донбасса, отметил экс-депутат из России, Путин и сам хочет урегулировать ситуацию. По его словам, президент РФ "вряд ли хочет держать этот конфликт в замороженном состоянии".

"Ему необходимо добиться снятия международных санкций. А единственный путь к этом – уйти с Донбасса, разменять на санкции. И Путин, не торопясь, делает все возможное, чтобы произошло именно так", – считает Пономарев.

Он добавил, что в вопросе переговоров по Донбассу Путину "наплевать" и на особый статус территорий, и на границу, а также на то, что он будет говорить потом на российском телевидении.

Крым не вернуть Украине, пока Путин не уйдет с власти в РФ, считает Пономарев

"Ему важно иметь возможность сохранить лицо перед "дорогими россиянами", объяснить, что "мы победили". Но есть еще третий вопрос: ему нужно, чтобы были даны гарантии статуса русского языка для людей, которые проживают на этой территории, гарантии самоуправления, и чтобы куда-то пристроить тех, кто во всем этом бандитизме участвовал. Но в структурах власти "ЛНР" и "ДНР" примерно 150 тыс. человек. Их-то он точно с собой в Россию не заберет. Значит, ему нужно, чтобы они в Украине остались и каким-то образом в страну были интегрированы. Когда говорится про те самые выборы, это как раз метод их интеграции в украинское общество. Что, я полностью согласен, для Украины является сценарием неприемлемым", – пояснил Пономарев.

В этом контексте он также упомянул позицию украинского президента Владимира Зеленского, который говорит об особом статусе Донбасса, как и всех украинских регионов, что в рамках децентрализации закрепляется в Конституции.

"Вот вам, пожалуйста, особый статус. Это самоуправление, люди сами принимают решения о том, как они живут. Это полностью соответствует тому, что написано в Минских соглашениях", – говорит Зеленский, и он прав", – пересказал предприниматель.

Он также добавил, что с точки зрения границы ситуация более тяжелая. Ведь украинская сторона уже заявила, что она согласна с "формулой Штайнмайера".

"Она подразумевает сначала выборы, а потом – границу. Это как раз компромисс, который, с моей точки зрения, является слишком далеко идущим. Тот компромисс, который на самом деле можно отбивать. Но мы про это сказали громко, тут еще участвует фамилия президента Германии. Конечно, задний ход давать уже сложновато", – подытожил Пономарев.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что Россия не планирует в ближайшее время возвращать Донбасс и хочет сделать из него "второе Приднестровье". По его мнению, ситуация может надолго застопориться после достижения устойчивого перемирия.