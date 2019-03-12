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"Крым наш!" Украинский телеведущий довел до слез россиянку в прямом эфире

3.2тЧитать материал на украинском

В прямом эфире на украинском телеканале россиянка начала извиняться за аннексию Крыма и расплакалась.

Так, украинский телеведущий и блогер Андрей Карпов ("Полтава") спросил у нее, кому принадлежит полуостров. "Крым наш, в том смысле, что он наш общий, это достояние всего мира", — ответила она (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Россиянка призналась, что посещала полуостров в 2015 году и выступала там на музыкальном конкурсе.

В свою очередь Карпов объяснил ей последствия незаконного посещения полуострова. По его словам, она может стать невъездной в страны ЕС после этого.

"Крым наш!" Украинский телеведущий довел до слез россиянку в прямом эфире

Россиянка испугалась и принялась извиняться, так как очень хочет посещать другие страны. "Простите меня, пожалуйста, я больше не поеду", — сказала она в слезах.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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