Крым накрыло новое бедствие: фото и видео ЧП

В оккупированном Севастополе (Крым) сильный ливень затопил улицы и дворы, автомобили ушли под воду.
Местные жители публикуют в социальных сетях фотографии и видео последствий стихии (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
"Улица Кожанова, машину по крышу затопило", – отметил Евгений Мрак в сообществе "Автопартнер Крым".
Также пользователи сетей сообщают, что на проспекте Победы прошел град размером с яйцо. В результате сильного дождя затопленными оказались несколько районов города – Казачья бухта, автовокзал и центр Севастополя.
Ливень в Севастополе
Сrimeainfogram, Instagram
Ливень в Севастополе
Сrimeainfogram, Instagram
Ливень в Севастополе
Сrimeainfogram, Instagram
Ливень в Севастополе
Сrimeainfogram, Instagram
Ливень в Севастополе
Сrimeainfogram, Instagram
Ливень в Севастополе
Сrimeainfogram, Instagram
"Севастополь, Казачья Бухта, машины принимают дождевые ванны. Стоки на стоянке? Не, не слышали", – уточнила Юлия Люлько.
А в районе севастопольского автовокзала вода стоит по стекла автомобилей, а севастопольцы прячутся от дождя в помещениях и под навесами.
На улице Шабалина из-за ливня начался "водопад": с подпорной стенки вода стекает на проезжую часть.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети разнесли новые показательные фото из Крыма, на которых видно, что несмотря на хорошую погоду, возле моря нет людей.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!