Крым накрыло новое бедствие: фото и видео ЧП

В оккупированном Севастополе (Крым) сильный ливень затопил улицы и дворы, автомобили ушли под воду.

Местные жители публикуют в социальных сетях фотографии и видео последствий стихии (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Улица Кожанова, машину по крышу затопило", – отметил Евгений Мрак в сообществе "Автопартнер Крым".

Также пользователи сетей сообщают, что на проспекте Победы прошел град размером с яйцо. В результате сильного дождя затопленными оказались несколько районов города – Казачья бухта, автовокзал и центр Севастополя.

Ливень в Севастополе Сrimeainfogram, Instagram

Ливень в Севастополе Сrimeainfogram, Instagram

Ливень в Севастополе Сrimeainfogram, Instagram

Ливень в Севастополе Сrimeainfogram, Instagram

Ливень в Севастополе Сrimeainfogram, Instagram

Ливень в Севастополе Сrimeainfogram, Instagram

"Севастополь, Казачья Бухта, машины принимают дождевые ванны. Стоки на стоянке? Не, не слышали", – уточнила Юлия Люлько.

А в районе севастопольского автовокзала вода стоит по стекла автомобилей, а севастопольцы прячутся от дождя в помещениях и под навесами.

На улице Шабалина из-за ливня начался "водопад": с подпорной стенки вода стекает на проезжую часть.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети разнесли новые показательные фото из Крыма, на которых видно, что несмотря на хорошую погоду, возле моря нет людей.

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