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Крым – это Украина! У оккупантов забили тревогу из-за проблем с торговлей

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В аннексированном Крыму у оккупантов возникли проблемы с маркировкой продукции, которую производят на полуострове.

Как сообщает пресс-служба группы "Информационное сопротивление", одним из основных барьеров, с которым сталкиваются предприятия при поставках иностранным партнерам, в том числе, в страны-члены Евразийского экономического союза, – проблема таможенного оформления грузов.

"Основным препятствием также является то, что в таможенной системе большинства иностранных государств "Республика Крым – не субъект Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Крым – это Украина! У оккупантов забили тревогу из-за проблем с торговлей

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В связи с этим так называемые власти Крыма обратились в министерство промышленности и торговли РФ с просьбой решить проблему с маркировкой продукции для ее перемещения в едином экономическом пространстве стран-членов ЕАЭС, а также за его пределами во время экспортных поставок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупированный Крым сравнили с раковой опухолью, от которой расходятся метастазы по российскому обществу.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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