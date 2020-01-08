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8 января • обновлено в 12:51
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Крушение самолета в Иране: в Раде назвали дату, когда обсудят трагедию

1.1т
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Глава Комитета по вопросам внешней политики, нардеп Богдан Яременко заявил, что комитет рассмотрит информацию о катастрофе украинского самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране и вопросы ситуации в и вокруг этой страны на заседании 13 января.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Яременко выразил соболезнования родным погибших и авиакомпании.

Он отметил, что претензии к МАУ, которые высказывались компании ранее, не имеют ничего общего с высокими эксплуатационными стандартами и стандартам безопасности перевозчика.

В Раде назвали дату, когда обсудят авиакатастрофу украинского самолета

В Раде назвали дату, когда обсудят авиакатастрофу украинского самолета

"Самолеты самостоятельно изнутри не загораются. И этого вполне точно никогда не было с самолетами МАУ. Поэтому ждем полную открытость со стороны авиационных властей и следствия Ирана", – подчеркнул Яременко.

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"13 января Комитет по вопросам внешней политики на своем заседании заслушает информацию о катастрофе и рассмотрит вопрос ситуации в и вокруг Ирана", – добавил он.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Богдан Яременко
Место
Иран
Тег
МАУ
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Правильно, куда спешить ... 13-го числа - самое то, что надо...
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