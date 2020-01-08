Крушение самолета в Иране: в Раде назвали дату, когда обсудят трагедию

Глава Комитета по вопросам внешней политики, нардеп Богдан Яременко заявил, что комитет рассмотрит информацию о катастрофе украинского самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране и вопросы ситуации в и вокруг этой страны на заседании 13 января.
Об этом он написал на своей странице в Facebook. Яременко выразил соболезнования родным погибших и авиакомпании.
Он отметил, что претензии к МАУ, которые высказывались компании ранее, не имеют ничего общего с высокими эксплуатационными стандартами и стандартам безопасности перевозчика.
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"Самолеты самостоятельно изнутри не загораются. И этого вполне точно никогда не было с самолетами МАУ. Поэтому ждем полную открытость со стороны авиационных властей и следствия Ирана", – подчеркнул Яременко.
"13 января Комитет по вопросам внешней политики на своем заседании заслушает информацию о катастрофе и рассмотрит вопрос ситуации в и вокруг Ирана", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места аварии.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли. Спасатели не обнаружили следов выживших на месте катастрофы.
Вследствие катастрофы самолета Boeing 737 погибли 11 украинцев. В сети показали их имена.
Авиакомпания Boeing впервые прокомментировала трагедию.
В посольстве Украины в Иране заявили, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается.
Причиной катастрофы самолета Boeing 737 стало возгорание двигателя.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал аварию украинского самолета МАУ в Иране.
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