Крушение самолета в Иране: в Раде назвали дату, когда обсудят трагедию

Глава Комитета по вопросам внешней политики, нардеп Богдан Яременко заявил, что комитет рассмотрит информацию о катастрофе украинского самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране и вопросы ситуации в и вокруг этой страны на заседании 13 января.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Яременко выразил соболезнования родным погибших и авиакомпании.

Он отметил, что претензии к МАУ, которые высказывались компании ранее, не имеют ничего общего с высокими эксплуатационными стандартами и стандартам безопасности перевозчика.

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"Самолеты самостоятельно изнутри не загораются. И этого вполне точно никогда не было с самолетами МАУ. Поэтому ждем полную открытость со стороны авиационных властей и следствия Ирана", – подчеркнул Яременко.

"13 января Комитет по вопросам внешней политики на своем заседании заслушает информацию о катастрофе и рассмотрит вопрос ситуации в и вокруг Ирана", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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