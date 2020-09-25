Крушение военного самолета под Харьковом: из 28 людей погибли 22

Борис Бондарь Расследования 22:08, 25.09.2020 Обновлено: 22:43, 25.09.2020

В результате падения самолета на Харьковщине погибло 22 человека, двое получили тяжелые ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины. В самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба.

"Сегодня в 20:50 вблизи г. Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС Украины воинской части А 4104, с последующим возгоранием. Подразделения МВД вместе с военными выполняют свою работу: на месте работают спасатели ГСЧС", – сказано в сообщении.

Район катастрофы оцепили полицейские.

На борту самолета находилось 28 человек.

В сообщении уточнили, что еще двух человек ищут.

В самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба.
Facebook МВД
Самолет упал на расстоянии около 2 км до военного аэропорта
Facebook МВД
Район катастрофы оцепили полицейские.
Facebook МВД
На борту самолета находилось 28 человека.
Facebook МВД
Facebook МВД
МВД сообщило о падении самолета.
Facebook МВД

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – разбился самолет АН-26 ВСУ с курсантами: 22 погибших и двое тяжело раненых.

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