Крушение украинского самолета в Иране: опубликованы жуткие видео с места аварии

В сети опубликовано видео с места крушения украинского самолета МАУ в Иране.

Воздушное судно разбилось утром, 8 января вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране (Иран).

На опубликованных кадрах видно, что от авиалайнера остались лишь обломки, части Boeing 737 разбросало на большой территории.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии", на борту которого находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аеропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.

Спасатели обнаружили черный ящик украинского самолета Boeing 737, который разбился сразу после взлета.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение украинского самолета МАУ в Иране.

В Иране назвали "официальную" причину крушения самолета МАУ.

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