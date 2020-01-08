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8 января • обновлено в 11:00
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Крушение украинского самолета в Иране: опубликованы жуткие видео с места аварии

3.8т
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В сети опубликовано видео с места крушения украинского самолета МАУ в Иране.

Воздушное судно разбилось утром, 8 января вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране (Иран).

На опубликованных кадрах видно, что от авиалайнера остались лишь обломки, части Boeing 737 разбросало на большой территории.

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Крушение самолета МАУ в Иране: появился список погибших украинцев

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии", на борту которого находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

  • Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аеропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.

  • Спасатели обнаружили черный ящик украинского самолета Boeing 737, который разбился сразу после взлета.

  • Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение украинского самолета МАУ в Иране.

  • В Иране назвали "официальную" причину крушения самолета МАУ.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
Теги
МАУ Авиакатастрофа разбился самолет Boeing
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