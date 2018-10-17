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Крушение Су-27: ВСУ подтвердили гибель американского летчика

3.8тЧитать материал на украинском

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины подтвердило, что вторым членом экипажа истребителя Су-27УБ, разбившегося в Винницкой области, был военнослужащим Воздушных сил Национальной гвардии США.

"Вторым членом экипажа был военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США", – сказано в обновленном сообщении на странице ВС ВСУ в Facebook в среду, 17 октября, по состоянию на 10:30.

Напомним, в первые минуты после публикации в сообщении Генштаба Украины о катастрофе также отмечалось, что один из пилотов – военный Воздушных сил Нацгвардии США, второй – украинец. Однако позже эту информацию удалили.

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Крушение Су-27: что известно о погибшем пилоте

Военная прокуратура также сначала подтвердила данные о том, что одним из погибших оказался американец. Но практически сразу текст был подкорректирован.

Крушение Су-27: ВСУ подтвердили гибель американского летчика

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет потерпел крушение 16 октября во время международных учений "Чистое небо-2018", которые стартовали 8 октября.

Украинским пилотом, погибшим при крушении оказался военный летчик І класса, полковник Иван Петренко, который участвовал в совместных полетах украинских авиаторов и готовил летный состав.

Место
Украина
Объект
Вооруженные силы Украины
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Капительман Юлий
Капительман Юлий
Шоу должно продрлжаться!!!!!
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Костров Федя
Костров Федя
Почтим их память минутой смеха!
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ефимов владимир
ефимов владимир
Дуркаина уже 4 года как ведет войну с Россией. Потеряла два десята боевых вертолетов и самолетов, несколько патрульных катеров. Уже гибнут бравые американские военные. Россия на войну все ещё не явилась..
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