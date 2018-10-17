Крушение Су-27: ВСУ подтвердили гибель американского летчика

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины подтвердило, что вторым членом экипажа истребителя Су-27УБ, разбившегося в Винницкой области, был военнослужащим Воздушных сил Национальной гвардии США.

"Вторым членом экипажа был военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США", – сказано в обновленном сообщении на странице ВС ВСУ в Facebook в среду, 17 октября, по состоянию на 10:30.

Напомним, в первые минуты после публикации в сообщении Генштаба Украины о катастрофе также отмечалось, что один из пилотов – военный Воздушных сил Нацгвардии США, второй – украинец. Однако позже эту информацию удалили.

Военная прокуратура также сначала подтвердила данные о том, что одним из погибших оказался американец. Но практически сразу текст был подкорректирован.

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет потерпел крушение 16 октября во время международных учений "Чистое небо-2018", которые стартовали 8 октября.

Украинским пилотом, погибшим при крушении оказался военный летчик І класса, полковник Иван Петренко, который участвовал в совместных полетах украинских авиаторов и готовил летный состав.