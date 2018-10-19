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Крушение Су-27: в прокуратуре озвучили версии смертельной трагедии

4.2тЧитать материал на украинском

Прокуратура отрабатывает 4 основные версии относительно причин крушения истребителя Су-27, который разбился в Винницкой области в рамках международных учений "Чистое небо-2018".

Как сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала "112 Украина", катастрофа могла произойти из-за человеческого фактора, технической неисправности, некачественного топлива или погодных условий.

"В июле самолет прошел капитальный ремонт, полную модернизацию. С момента этого ремонта он налетал 20 часов. А его ресурс по всем государственным техническим экспертизам был продлен на 12 лет", - заявил Матиос.

Новости
Катастрофа Су-27: появилось последнее видео с погибшими пилотами

Как сообщал OBOZREVATEL, крушение Су-27 произошло 16 октября в селе Уланов, которое находится между городами Бердичев и Хмельник. В результате катастрофы погибли оба пилота, среди которых один был из США.

Место
Украина
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Suhinin Pyotr
Suhinin Pyotr
КАП РЕМОНТ=ПОКРАСКА И ВСЁ
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Podyu Roman
Podyu Roman
Всем пригожинским троллям. Где экипаж "Альбатроса"? Концы в воду? Бревно в глазу не замечаете?
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Однозначно Путин виноват. Ведь это он поручил вороватым хохлам проводить капремонт летака
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