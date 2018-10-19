Крушение Су-27: в прокуратуре озвучили версии смертельной трагедии

Прокуратура отрабатывает 4 основные версии относительно причин крушения истребителя Су-27, который разбился в Винницкой области в рамках международных учений "Чистое небо-2018".

Как сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала "112 Украина", катастрофа могла произойти из-за человеческого фактора, технической неисправности, некачественного топлива или погодных условий.

"В июле самолет прошел капитальный ремонт, полную модернизацию. С момента этого ремонта он налетал 20 часов. А его ресурс по всем государственным техническим экспертизам был продлен на 12 лет", - заявил Матиос.

Как сообщал OBOZREVATEL, крушение Су-27 произошло 16 октября в селе Уланов, которое находится между городами Бердичев и Хмельник. В результате катастрофы погибли оба пилота, среди которых один был из США.