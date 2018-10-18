Крушение Су-27: что известно о погибшем пилоте США

Погибший американский пилот Сет Неринг впервые участвовал в международных учениях и выполнял полет на самолете Су-27.

Об этом "Громадському" сообщили в пресс-службе Национальной воздушной гвардии Калифорнии, рассказав более подробную информацию о подполковнике.

"Подполковнику Сету Нерингу было 44 года, он был уроженцем Фресно, штат Калифорния, и жил в Рино, штат Невада. Он присоединился к армии в декабре 1994 года как начальник экипажа истребителя F-16. Имел более 20 лет опыта работы пилота для ВВС США и Национальной воздушной гвардии Калифорнии", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Неринг учился в офицерской школе и получил должность пилота. Американец летал на истребителях F-16 Viper (2050 часов) и на F-15 Eagle (224 часа). Его не привлекали к тренировкам или операциям за рубежом, кроме роковых учений "Чистое небо-2018".

У пилота остались только мать, отец и сводная сестра. Семью он не успел завести. ВВС США присоединились к украинскому расследованию катастрофы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 октября в районе села Уланов при выполнении учебно-боевого полета упал самолет Су-27, в результате чего оба пилота погибли.

Одной из жертв оказался военный летчик I класса, полковник Иван Петренко, который участвовал в совместных полетах украинских авиаторов и готовил летный состав. Вторым пилотом был военнослужащий Нацгвардии США. 18 октября стало известно имя погибшего.