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Крушение самолета на Харьковщине: опубликованы первые фото с места ЧП

1.9тЧитать материал на украинском

Опубликованы новые фото с места авиакатастрофы самолета Л-39 в Харьковской области.

Снимки самолета, который под управлением курсанта Университета воздушных сил имени Кожедуба рухнул на границе Купянского и Двуреченского районов, OBOZREVATEL предоставил Николай Маслий.

На опубликованных кадрах видно, что самолет упал в поле и практически сгорел дотла.

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Как сообщили в учебном заведении, пилот успешно катапультировался и вышел на связь.

Отмечается, что ЧП произошло 2 июля около 16:00. Курсант третьего курса осуществлял самостоятельный учебно-тренировочный полет с аэродрома Чугуев. По его словам, у самолета в небе заглох двигатель. Летательный аппарат упал с высоты 1,5 километров.

По факту катастрофы самолета создали специальную комиссию, которая должна выяснить причину аварии.

Крушение самолета Л-39

Крушение самолета Л-39

Фото: Николай Маслий

Крушение самолета Л-39

Крушение самолета Л-39

Фото: Николай Маслий

Крушение самолета Л-39

Крушение самолета Л-39

Фото: Николай Маслий

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтавской области совершил аварийную посадку и загорелся самолет Ан-2, в котором были люди.

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Место
УкраинаХарьков
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разбился самолетсамолет
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Создан для учебно-тренировочных полётов. n. Совершил первый полёт 4 ноября 1968 года. В 1972 году был выбран основным учебно-тренировочным самолётом стран-участниц Организации Варшавского договора. В Украине 36 таких самолётов, но *на крыле* - 4
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