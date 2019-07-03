Крушение самолета на Харьковщине: опубликованы первые фото с места ЧП

Опубликованы новые фото с места авиакатастрофы самолета Л-39 в Харьковской области.

Снимки самолета, который под управлением курсанта Университета воздушных сил имени Кожедуба рухнул на границе Купянского и Двуреченского районов, OBOZREVATEL предоставил Николай Маслий.

На опубликованных кадрах видно, что самолет упал в поле и практически сгорел дотла.

Как сообщили в учебном заведении, пилот успешно катапультировался и вышел на связь.

Отмечается, что ЧП произошло 2 июля около 16:00. Курсант третьего курса осуществлял самостоятельный учебно-тренировочный полет с аэродрома Чугуев. По его словам, у самолета в небе заглох двигатель. Летательный аппарат упал с высоты 1,5 километров.

По факту катастрофы самолета создали специальную комиссию, которая должна выяснить причину аварии.

Крушение самолета Л-39 Фото: Николай Маслий

Крушение самолета Л-39 Фото: Николай Маслий

Крушение самолета Л-39 Фото: Николай Маслий

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтавской области совершил аварийную посадку и загорелся самолет Ан-2, в котором были люди.

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