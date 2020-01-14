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14 января • обновлено в 10:29
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Крушение самолета МАУ: в СНБО заявили о хитром приеме украинских дипломатов

1.6т
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Заявление посольства Украины в Иране о том, что самолет МАУ якобы потерпел крушение по техническим причинам, было санкционировано украинскими властями.

Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, дипломаты умышленно пошли на этот риск.

"Заявление посольства было санкционировано нами, это было необходимое решение, чтобы наладить сотрудничество с иранскими властями, и мы понимали риски. Мы благодарны украинским дипломатам в Тегеране, которые действовали профессионально и качественно", – сказал он.

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По его словам, некоторым членам украинской команды пришлось взять на себя "репутационные риски".

"Трудно переоценить для Украины профессиональные действия тех, кто работал в оперативном штабе, и 45 украинских экспертов, которые вылетели в Тегеран и максимально быстро получили доказательства поражения самолета зенитной ракетой. Действия нашей комиссии заслуживают высокого признания", – добавил Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Данилов заявил, что во время расследования авиакатастрофы самолета МАУ в Иране украинские эксперты рассматривали семь возможных версий произошедшего.

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
нафига вечно оправдываться? Почему не сказать, что ждали результатов расследования и собирали инфу у западных партнёров.
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Bob Super
Bob Super
Хитрые кретины, добавлю !!!
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Bob Super
Bob Super
Кретины !
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