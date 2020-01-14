Крушение самолета МАУ: в СНБО заявили о хитром приеме украинских дипломатов

Заявление посольства Украины в Иране о том, что самолет МАУ якобы потерпел крушение по техническим причинам, было санкционировано украинскими властями.

Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, дипломаты умышленно пошли на этот риск.

"Заявление посольства было санкционировано нами, это было необходимое решение, чтобы наладить сотрудничество с иранскими властями, и мы понимали риски. Мы благодарны украинским дипломатам в Тегеране, которые действовали профессионально и качественно", – сказал он.

Катастрофа самолета МАУ в Иране

По его словам, некоторым членам украинской команды пришлось взять на себя "репутационные риски".

"Трудно переоценить для Украины профессиональные действия тех, кто работал в оперативном штабе, и 45 украинских экспертов, которые вылетели в Тегеран и максимально быстро получили доказательства поражения самолета зенитной ракетой. Действия нашей комиссии заслуживают высокого признания", – добавил Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Данилов заявил, что во время расследования авиакатастрофы самолета МАУ в Иране украинские эксперты рассматривали семь возможных версий произошедшего.

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