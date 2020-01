Крушение самолета МАУ в Иране: редактор Bild нашел доказательства ракетной атаки

Политический редактор Bild (Германия) Юлиан Репке считает, что наиболее вероятной причиной крушения украинского Boeing 737-800 МАУ в Тегеране является попадание в него ракетой.

Своими выводами он поделился в личном Twitter. По словам Репке, в пользу ракетного удара говорит резкий поворот самолета вправо перед крушением.

"Я бы скорее сказал, что это был поворот направо, когда его ударили. Все остальное было физикой и фатумом. Видео и прерывание связи показывают, что пилоты больше не контролировали ситуацию, так как на борту бушевал пожар", – написал Репке.

Авиакатастрофа в Иране

Место падения самолета МАУ Twitter Юлиана Репке

Кроме того, журналист отметил, что ему удалось установить точное место падения лайнера на картах. Изучив видеозаписи свидетелей и свои координаты, он определил, что самолет двигался еще примерно 20 км после потери связи с диспетчерами. По версии Репке, экипаж не сигнализировал о бедствии на борту именно из-за внезапности катастрофы.

"Техническая ошибка" становится все менее вероятной. Атака противоракетной обороны Ирана более вероятна", – делает вывод немецкий журналист.

Место авиакатастрофы в Иране Twitter Юлиана Репке

первым версию о том, что украинский самолет Boeing-737 по ошибке сбили силы ПВО Ирана, выдвинуло иорданское СМИ Al Hadath.

Позже о рассмотрении такой версии заявил и секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, речь может идти о зенитной ракете российского ЗРК "Тор".

Также рассматриваются еще три ключевых версии: столкновение с БПЛА, поломка двигателя и теракт на борту.

