Крушение самолета МАУ в Иране: появилась первая реакция Boeing

Авиакомпания Boeing, самолет производства которой рейсом Тегеран – Киев разбился утром 8 января, впервые прокомментировала трагедию.

Сообщение появилось на официальной странице Boeing в Twitter. В нем отмечается, что сейчас идет сбор детальной информации по поводу случившегося.

"Нам известны сообщения СМИ из Ирана, и мы собираем больше информации", – говорится в заявлении компании.

We are aware of the media reports out of Iran and we are gathering more information.