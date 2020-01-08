Крушение самолета МАУ в Иране: появилась первая реакция Boeing

Авиакомпания Boeing, самолет производства которой рейсом Тегеран – Киев разбился утром 8 января, впервые прокомментировала трагедию.

Сообщение появилось на официальной странице Boeing в Twitter. В нем отмечается, что сейчас идет сбор детальной информации по поводу случившегося.

"Нам известны сообщения СМИ из Ирана, и мы собираем больше информации", – говорится в заявлении компании.

We are aware of the media reports out of Iran and we are gathering more information. — The Boeing Company (@Boeing) January 8, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

о падении самолета вблизи аэропорта Тегерана стало известно рано утром. В 5:44 он перестал подавать сигналы.

Источник в авикомпании "Международные авиалинии Украины" выдвинул версию о том, что украинский самолет Boeing-737 по ошибке сбили силы ПВО Ирана.

На борту упавшего самолета находилось 15 украинцев. Остальными пассажирами были иностранные граждане.

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