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8 января • обновлено в 11:00
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Крушение самолета МАУ в Иране: появилась первая реакция Boeing

5.4т
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Авиакомпания Boeing, самолет производства которой рейсом Тегеран – Киев разбился утром 8 января, впервые прокомментировала трагедию.

Сообщение появилось на официальной странице Boeing в Twitter. В нем отмечается, что сейчас идет сбор детальной информации по поводу случившегося.

"Нам известны сообщения СМИ из Ирана, и мы собираем больше информации", – говорится в заявлении компании.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • о падении самолета вблизи аэропорта Тегерана стало известно рано утром. В 5:44 он перестал подавать сигналы.

  • Источник в авикомпании "Международные авиалинии Украины" выдвинул версию о том, что украинский самолет Boeing-737 по ошибке сбили силы ПВО Ирана.

  • На борту упавшего самолета находилось 15 украинцев. Остальными пассажирами были иностранные граждане.

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран Тегеран
Тег
Boeing
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