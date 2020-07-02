Крушение самолета МАУ в Иране: Франция пригласила Украину расшифровать самописцы

Украина 1 июля получила от Франции приглашение принять участие в расшифровке "черных ящиков" сбитого в Иране украинского самолета.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин. Он уточнил, что самописцы должны прибыть в Лион 20 июля.

"Сегодня (1 июля) Украина получила приглашение от Франции направить наших экспертов для участия в расшифровке "черных ящиков" РS752, которые (согласно предварительным обещаниям Ирана) должны прибыть в Лион 20 июля", – написал замглавы МИД.

Facebook Евгения Енина

Как сообщал OBOZREVATEL, Иран отправил во Францию "черные ящики" со сбитого под Тегераном украинского самолета авиакомпании МАУ.

Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации отметили, что технические работы по расшифровке начнутся 20 июля.

Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.