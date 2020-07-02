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Крушение самолета МАУ в Иране: Франция пригласила Украину расшифровать самописцы

Юрий Сергиенко
Расследования
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Франция пригласила Украину принять участие в расшифровке самописцев

Франция пригласила Украину принять участие в расшифровке самописцев.

Украина 1 июля получила от Франции приглашение принять участие в расшифровке "черных ящиков" сбитого в Иране украинского самолета.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин. Он уточнил, что самописцы должны прибыть в Лион 20 июля.

"Сегодня (1 июля) Украина получила приглашение от Франции направить наших экспертов для участия в расшифровке "черных ящиков" РS752, которые (согласно предварительным обещаниям Ирана) должны прибыть в Лион 20 июля", – написал замглавы МИД.

Facebook Евгения Енина

Facebook Евгения Енина

Как сообщал OBOZREVATEL, Иран отправил во Францию "черные ящики" со сбитого под Тегераном украинского самолета авиакомпании МАУ.

Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации отметили, что технические работы по расшифровке начнутся 20 июля.

Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.

ФранцияКрушение украинского Boeing 737 в ИранеМинистерство иностранных дел УкраиныМАУЕвгений Енин
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