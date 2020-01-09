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9 января • обновлено в 22:43
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Крушение самолета МАУ: у Рябошапки развенчали фейк о последнем звонке

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Информация о звонке члена экипажа Boeing 737 своим родственникам в момент падения самолета МАУ в Иране не соответствует действительности.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, отметив, что такой фейк активно разгоняется в социальных сетях.

"Так, 8 января в сети интернет была распространена информация о том, что один из членов экипажа самолета рейса PS 752 Тегеран-Киев сделал звонок своей матери и сказал о том, что самолет падает в связи с обстрелом. Данная информация не соответствует действительности, как показали результаты проведенных следственных действий", – отмечается в сообщении.

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Крушение самолета МАУ

Крушение самолета МАУ

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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