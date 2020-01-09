Крушение самолета МАУ: у Рябошапки развенчали фейк о последнем звонке

Информация о звонке члена экипажа Boeing 737 своим родственникам в момент падения самолета МАУ в Иране не соответствует действительности.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, отметив, что такой фейк активно разгоняется в социальных сетях.

"Так, 8 января в сети интернет была распространена информация о том, что один из членов экипажа самолета рейса PS 752 Тегеран-Киев сделал звонок своей матери и сказал о том, что самолет падает в связи с обстрелом. Данная информация не соответствует действительности, как показали результаты проведенных следственных действий", – отмечается в сообщении.

Крушение самолета МАУ

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2400 м перед катастрофой, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.

Иран предоставил Украине и США предварительный доклад о крушении Boeing 737 "Международных авиалиний Украины".

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