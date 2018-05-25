Крушение MH17: установлено, кто перевозил "Бук"

Офицер Главного управления Генерального штаба Министерства обороны России (ГРУ) Олег Иванников причастен к падению рейса MH17 над Донецкой областью 17 июля 2014.

К такому выводу пришли в совместном международном расследовании под руководством Bellingcat.

В частности, участники исследовательской группы пришли к выводу, что Андрей Иванович с позывным "Орион", фигурирующий в материалах международного расследования крушения рейса MH17 — это офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников.

Летом 2014 он прибыл на оккупированную часть Луганской области, где работал под скрытым именем "Андрей Иванович Лаптев" в должности военного советника главарей террористов "ЛНР". Он координировал и руководил военными действиями российских боевиков, пророссийских сепаратистов и наемников из частной армии "Вагнер".

Иванников также осуществлял надзор за поставками и транспортировкой вооружений через российско-украинскую границу. Он выполнял эти же функции и при падении MH17

В Украине он находился по крайней мере до начала 2015 года.

Кроме того, именно "Андрей Иванович Лаптев" был в должности так называемого министра обороны и чрезвычайных ситуаций в самопровозглашенной Республике Южная Осетия с 2006 по 2008 года.

"Выводы в этом отчете впервые устанавливают прямое или косвенное участие высокопоставленного российского военного офицера в оперативной работе на территории Украины при уничтожении лайнера", - говорится в выводах.

Главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов, который участвовал в расследовании отметил, что Иванников, скорее всего, до сих пор работает в ГРУ, или как минимум работал в 2017 году, передает "Медуза" на своем канале в Telegram.

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Адрес был указан как Москва, улица Полины Осипенко, 76. Но такого дома не было по этой улице. Если посмотреть по карте, здания с номерами 76 и разные их корпусы расположены по адресу Хорошевское шоссе, 76. Это адрес штаб-квартиры ГРУ.

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