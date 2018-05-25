Крушение MH17: у Путина официально отреагировали на обвинения

Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing-777 в небе над Донбассом, который, как установило следствие, был сбит из российского "Бука".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Расследование, которое производилось в Нидерландах следственной группой, оно не включало в себя российскую сторону, хотя украинская сторона была представлена. Конечно, не имея возможности быть полноправным участником работы этой следственной группы, Россия не знает, в какой степени можно доверять результатам этой работы", — сказал Песков.

На вопрос, отвергают ли в Кремле обвинения в причастности России к катастрофе, Песков ответил: "Безусловно".

"Это совместная следственная группа, и Россия изъявляла свою готовность оказать все необходимое содействие в установлении причастных и виновных к этой трагедии", — добавил Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Австралия и Нидерланды прямо обвинили РФ в крушении лайнера и намерены привлечь Москву к ответственности.