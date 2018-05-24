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Крушение MH17: Россия назвала доказательства своей вины "фейками СБУ"

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Россия считает доказательства международной группы по расследованию крушения Boeing-777 в небе над Донбассом в 2014 году "подделками и фейками".

Об этом официально заявило Министерство обороны РФ.

"Группе не стоит опираться на факты и показания свидетелей, а не "поделки фейкогенераторов" из Bellingcat или СБУ", - говорится в сообщении военного ведомства России.

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Также в МО посетовали, что голландские следователи не учитывают показания очевидцев о пуске ракеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная следственная группа (Joint Investigation Team - JIT) на специальной пресс-конференции 24 мая подвела промежуточные итоги своего расследования катастрофы Boeing-777 над Донбассом.

Расследование подтвердило, что самолет был сбит из установки "Бук", попавшей из РФ на неподконтрольную территорию Донбасса.

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Темы
Российско-украинский конфликтНа Донбассе сбит Boeing-777
Место
Россия
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