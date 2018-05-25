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Крушение MH17: от России потребовали компенсации

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Россия должна выплатить компенсацию семьям 38 австралийцев, погибших в результате уничтожения малайзийского Boeing-777 рейса MH17 в небе над Добассом в 2014 году.

Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп, пишет ABC.

"Семьи жертв хотят, чтобы Россия понесла ответственность. Они хотят видеть закрытие дела, но они также заслуживают справедливости, и мы будем добиваться возмещения за зверства, вызванные этим поведением", - сказала она.

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Крым Андрей
Крым Андрей
Обратитесь за компенсациями к государству, обеспечивавшему безопасность полётов над своей территорией.
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