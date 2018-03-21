Крушение MH17 на Донбассе: виновных будут судить в Гааге

Голландское правительство направило в национальный парламент законопроект, позволяющий преследовать в Нидерландах всех подозреваемых, выявленных в ходе длительного расследования по факту сбивания в небе над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing-777.

Так, судя по предложениям, направленным министерством юстиции, дела виновных в крушении будет рассматривать окружной суд Гааги. Об этом сообщает Вloomberg.

Отмечается, что обвинений по отношению к конкретным лицам, пока нет. Предложение было вынесено в среду, 21 марта.

Напомним, 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит пассажирский самолет Boeing 777 компании "Malaysia Airlines", который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. В результате погибли 298 человек, в том числе дети.

Террористы "ДНР" заявляли, что под Торезом они сбили военный самолет украинской армии. Позже эти сообщения были удалены.

В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет MH17 был сбит ракетой из комплекса "Бук", привезенной из России в Первомайский район Донецкой области, который на момент катастрофы уже находился под контролем террористов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин сообщил, что ГПУ получает новости о ходе расследования каждый день.