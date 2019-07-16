Крушение MH17 на Донбассе: что случилось за день до трагедии

До крушения рейса MH17 на Донбассе, когда лайнер сбил российский самоходный зенитный ракетный комплекс "Бук", война на востоке Украины выглядела для европейцев как локальный конфликт.

Об этом сказано в материале theБабель. Журналисты решили напомнить, что произошло в стране 16 июля 2014 года, за день до авиакатастрофы.

Тогда антитеррористическая операция на Донбассе продолжалась уже три месяца, а война перешла в активную фазу.

В частности, серьезные бои шли вблизи донецкого аэропорта, у Луганска, а также в районе Горловки, где террористы взорвали железнодорожный путь. Вследствие обстрела Луганска российскими наемниками 16 июля были ранены по меньшей мере восемь мирных жителей, повреждены 22 здания.

Тем временем "Министр обороны ДНР" Игорь Гиркин ввел в Донецке комендантский час – с 23:00 до 06:00.

Днем 16 июля в освобожденный Славянск приехали тогдашние премьер-министр Арсений Яценюк, министр МВД Арсен Аваков и вицепремьер Владимир Гройсман. Они дали пресс-конференцию на горе Карачун. Яценюк сказал, что в результате войны Донбасс уже требует восемь миллиардов гривен на восстановление инфраструктуры.

В этот день авиация Вооруженных сил Украины возобновила выполнение боевых задач в зоне АТО. Самолеты перевозили гуманитарные грузы и солдатов. Около 13:00 боевики из ПЗРК подбили украинский Су-25, летчик вывел самолет и посадил его. Пилот не пострадал, самолет отправили на ремонт.

В Москве открыли военкомат "ДНР". Вербовщики искали добровольцев с опытом эксплуатации тяжелых вооружений, таких как танки и ПВО.

Вечером этого же дня появились доказательства обстрела Украины по территории России. В районе поселка Гукова несколько установок "Град" стреляли по украинским селам.

В этот же день у Администрацим президента на Банковой собрались около сотни родственников военнослужащих, находящихся в зоне АТО. Они требовали встречи с президентом и пикетировали здание. Пикетчики были недовольны, что на передовой нет чиновников и их детей.

"Несмотря на войну, которая разгорается на Донбассе, киевляне принесли под посольство РФ цветы и записки в память о погибших в аварии в московском метро. Там в результате аварии погибли 22 человека, еще 162 были ранены", – отметили журналисты.

В это время, по данным международной следственной группы, ЗРК "Бук" уже пригнали из расположения 53-й Курской зенитно-ракетной бригады в оккупированный Донецк.

Утром 17 июля он проедет через Зугрэс, Торез, Троицкое и уедет в Снежного, чтобы в 16:40 выстрелить по самолету, который выполняет рейс МН17.

Также журналисты добавили, что, по состоянию на 11:00 16 июля 2014 года, в зоне АТО получили ранения 672 воина ВСУ. Курс доллара при этом становил 11,7 гривны.

Крушение МН17 ВВС

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

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