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Крушение Ил-76: в деле генерала Назарова произошло ''военное ноу-хау''

1.9тЧитать материал на украинском

Украинский генерал-майор Виктор Назаров, которого обвинили в крушении Ил-76, подал апелляцию, в которой утверждает, что его телеграмма №104/АТО об отправке десантников не являлась приказом, а была всего лишь необязательной к выполнению просьбой.

Об этом в Facebook сообщил адвокат потерпевших по делу о сбитом самолете Виталий Погосян.

"Рассмотрение апелляционной жалобы Назарова В.М. Очередное ноу-хау в терминологии военной науки: телеграмма начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему ВСУ - это лишь просьба", – рассказал юрист.

Апелляционная жалоба

Апелляционная жалоба

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