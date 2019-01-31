Крушение Ил-76: в деле генерала Назарова произошло ''военное ноу-хау''

Украинский генерал-майор Виктор Назаров, которого обвинили в крушении Ил-76, подал апелляцию, в которой утверждает, что его телеграмма №104/АТО об отправке десантников не являлась приказом, а была всего лишь необязательной к выполнению просьбой.

Об этом в Facebook сообщил адвокат потерпевших по делу о сбитом самолете Виталий Погосян.

"Рассмотрение апелляционной жалобы Назарова В.М. Очередное ноу-хау в терминологии военной науки: телеграмма начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему ВСУ - это лишь просьба", – рассказал юрист.

Апелляционная жалоба Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь на 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Луганска террористы сбили Ил-76 с 49 украинскими военными. Жертвами трагедии стали 40 десантников 25-й аэромобильной бригады и 9 членов экипажа.

Павлоградский межрайонный суд признал генерал-майора Виктора Назарова виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами Ил-76 и приговорил его к семи годам лишения свободы.

Также Назаров получил почти 500 тысяч зарплаты, находясь под следствием.

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