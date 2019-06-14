Крушение ИЛ-76 над Луганском: СБУ доказала вину Кремля

СБУ установила доказательства вины России в гибели экипажа самолета ИЛ-76, который был сбит 14 июня 2014 года над оккупированным Луганском.

Решение сбить борт с украинскими защитниками принималось в Кремле и выполнялось внештатным подразделением ГУ Генштаба ВС России, известным как частная военная компания "Вагнер", сообщили в пресс-службе СБУ.

"Преступный приказ отдавал лично командир 58-й армии ВС РФ генерал-майор Евгений Никифров, командированный на Донбасс для военного вторжения и оккупации части территории государства", – уточнили в спецслужбе.

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Также стали известны имена исполнителей, виновных в смерти 49 защитников Украины. Это Дмитрий Уткин, Андрей Гуралев и Андрей Лебедев. Они после возвращения в Россию были награждены президентом РФ Владимиром Путиным официальными государственными наградами – "Орденами мужества".

Подозрение в преступлении командиру ЧВК "Вагнер" Дмитрию Уткину было выписано еще в 2017 году, однако он и другие российские военные пребывают или на территории РФ, или в Сирии и государствах Африки.

Как писал OBOZREVATEL:

14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорт Луганска террористами из ПЗРК был сбит Ил-76, на борту которого находились 49 украинских военнослужащих, все они погибли.

На скамье подсудимых оказался генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба АТО. Его обвинили в небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжелым последствиям.

27 марта 2017 года суд приговорил Назарова к 7 годам заключения.

В апреле 2019-го судья отказала вдове и семилетней дочери командира ИЛ-76 в установлении юридического факта гибели их мужа и отца – подполковника Александра Белого – в результате вооруженной агрессии России против Украины.

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